Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Sammonlahden tekonurmikentän uusimisen tärkeyttä korostetaan nettiadressilla Lappeenrannan Sammonlahden huonokuntoisen tekonurmikentän pinnoitteen uusimisen puolesta on perustettu nettiadressi. Nykyinen pinnoite asennettiin Sammonlahden kentälle toukokuussa 2006.Adressin esittelytekstissä todetaan, että sillä halutaan tuoda esille Sammonlahden tekonurmen uusimisen tärkeys. Nimilista viedään nuoriso- ja liikuntalautakunnalle myöhemmin.Perjantaina iltapäivällä adressin oli allekirjoittanut 267 henkilöä.Lappeenrannan kaupunki on varannut vuoden 2017 liikuntapaikkarakentamiseen 450 000 euroa, jonka käytöstä päättää nuoriso- ja liikuntalautakunta.Summa voi vielä kasvaa liikuntatoimen vuoden 2016 säästöillä, joiden suuruus selviää, kun viime vuoden tilinpäätös valmistuu tammikuun lopulla.Käytettävissä olevat rahat eivät silti välttämättä riitä kattamaan kaikkia liikuntapaikkarakentamisen investointeja, joita kaupungissa alun perin suunniteltiin tänä vuonna tehtävän.Nuoriso- ja liikuntalautakunnan tiistain kokouksen esityslistalla on päätös siitä, katetaanko Vanhan kentän katsomo tänä keväänä, kuten on suunniteltu. Katsomon kattamisen kustannusarvio on noin 250 000 euroa.Liikuntatoimi on rahoittanut käyttötalousmenoistaan Sammonlahden tekonurmikentän hankesuunnitelman ja alustavat tarjouskilpailuaineistot. Urakan alustava kustannusarvio on noin 260 000—280 000 euroa.Sammonlahden tekonurmi voidaan peruskorjata vielä kevään aikana, jos hankkeelle löydetään rahoitus.Lappeenrannan liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman totesi tiistaina, että liikuntatoimella on tiedossa, että Sammonlahden tekonurmikentän kunto on huono.— Se pitäisi peruskorjata riippumatta siitä, mitä länsialueen kouluverkkouudistuksessa tapahtuu. Kun rahat ovat nämä, kaikkea ei pysty tekemään yhtä aikaa. Joudumme tekemään tarvearviointia, Oksman sanoi.Liikuntatoimen pienten peruskorjausten ja rakentamisen määrärahoja on aiemmin käytetty muun muassa kuntopolkujen ja uimarantojen korjauksiin.Tänä vuonna rahoja oli alustavasti suunniteltu käytettävän muun muassa Kimpisen kuntopolun peruskorjaukseen ja Kimpisen ulkokuntosalin viimeistelytöihin.Tilanne muuttui, kun Vanhan kentän katsomon kattamiseen ja Sammonlahden tekonurmikentän uusimiseen esitetyt erilliset määrärahat eivät päässeet mukaan kaupungin lopulliseen vuoden 2017 investointiohjelmaan. Lue koko uutinen:

