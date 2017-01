Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolmelta ryhmältä takavarikoitiin varastettuja vaatteita Nuijamaalla — voimakkaat magneetit takavarikoitiin rikoksentekovälineinä Kaakkois-Suomen rajavartiosto selvittää mistä varastetuksi epäillyt merkkivaatteet ovat peräisin. Kolmelta ryhmältä takavarikoitiin varastetuksi epäiltyjä vaatteita alkuviikosta Nuijamaalla. Kätkemisrikoksesta epäiltyjä on yhteensä 12 ja he ovat Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisia. He pyrkivät rajan yli Nuijamaalla maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona. Ryhmistä yksi oli linja-autossa ja kaksi liikkui yksityisautoilla. Tutkinnanjohtaja Aki Järvinen kertoo, että kussakin tapauksessa varastetuiksi epäiltyjä merkkivaatteita oli noin 500–800 euron arvosta. Niitä löytyi piilotettuna sekä epäiltyjen matkatavaroista että ajoneuvoista. Järvisen mukaan epäillyt olivat tulossa pääkaupunkiseudun suunnalta. Rajavartiosto pyrkii esitutkinnassaan selvittämään mistä varastetut vaatteet ovat peräisin. — Tämäntyyppisissä kätkemisrikoksissa alkurikoksen selvittäminen on suurin haaste. Vaatteiden lisäksi epäillyiltä löytyi tuotesuojahälyttimien poistoon tarkoitettuja välineitä. Heiltä takavarikoitiin muun muassa voimakkaita magneetteja, joilla hälyttimet saa irrotettua vaatteista. Magneetit ovat itse rakennettuja. Pelkkä magneettien hallussapito ei ole kiellettyä. — Jos henkilö kulkee pelkät magneetit taskussa, meillä ei ole mitään perustetta ottaa niitä pois. Jos kuitenkin löydämme anastetuksi epäiltyä omaisuutta, magneetteja pidetään rikoksentekovälineenä. Tapausten esitutkinta on kesken. Kätkemisrikoksesta epäillyt jatkoivat matkaansa Venäjälle.

