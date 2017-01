Uutinen

Etelä-Saimaa: Huhtiniemen sopimuksissa epäonnistuminen on jatkoa aiemmalle tunaroinnille Lappeenrannan kaupunki menettää mahdollisesti Huhtiniemen hotellihankkeesta sovitut sopimussakot, koska valtuuston päätöstä Huhtiniemi-sopimuksen allekirjoittamisesta ei pistetty täytäntöön. Huhtiniemen hotellihankkeen sopimuksessa epäonnistuminen ei ole kaupungin ensimmäinen veroeuroja vienyt tunarointi sopimuksissa. Tätä ennen kaupunki on jo joutunut maksamaan miljoonakorvauksia hallikaupoista ja menettänyt yli neljä miljoonaa euroa peruuntuneissa Tyysterniemen tonttikaupoissa. Asfalttikartellikorvauksetkin menivät sivu suun laiminlyönnin takia. Valtuuston elokuussa 2008 hyväksymän Huhtiniemen ensimmäisen eli yhteistoimintasopimuksen mukaan sitä täydentävä eli täytäntöönpanosopimus piti olla ”hyväksytty ja allekirjoitettu ennenkuin alueen asemakaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa”. Tämä lainaus toistui muun muassa kaupunginsihteeri Juha Willbergin kirjeessä 17.9.2014 sopimusosapuolelle Buildialle. Buildia (jonka Conte Invest ja Ultivista omistavat) oli hyväksynyt täydentävän sopimuksen vain sähköpostiviestillä. Allekirjoitusta ei pyydetty. Toimitusjohtaja Sami Alatalo vastaa Huhtiniemi-sopimusta valmistelleelle Willbergille 3.1.2012. ”viitaten aamuiseen puhelinkeskusteluumme dokumentit on nähdäkseni ok viedä eteenpäin.....Tarvitsetko Juha jotain muuta vahvistusta asiaan kuin tämän sähköpostiviestin?” Willberg totesi maanantaina kaupunginhallitukselle, ettei kahdessa sopimuksessa sovittuja sopimussakkoja voi periä Ultivistalta allekirjoituksen puuttumisen takia. Sopimukset raukeavat. Willbergin mukaan raukeamistapauksessa hankkeen käynnistäneelle Conte Investille pitää palauttaa sen maksama kaavoituksen käynnistysmaksu 100 000 euroa. Sen sijaan samassa sopimuksessa mainittu 300 000 euron sopimussakko olisi rauennut. Kaupunginhallitus päätti teettää ulkopuolisen selvityksen Huhtiniemi-sopimuksista. Willberg ei enää osallistu asian valmisteluun. Willberg kertoo kaupunginhallitukselle laatimassaan selvityksessä, että hän on pyytänyt allekirjoitusta Ultivistalta kaksi kertaa. Liitteenä on sähköposti ja kirje. Buildian ja Conte Investin edustaja Ari Lehto puolestaan sanoi torstaina Yle Etelä-Karjalalle, ettei allekirjoitusta ole pyydetty. ”Asioita on hoidettu täydessä yhteisymmärryksessä kaupungin kanssa”. Willberg olisi lähinnä viestinyt, ”että katsotaan, miten tilanne kehittyy”. Päättäjät ovat ihmetelleet allekirjoituksen puuttumista ja sitä, ettei puuttumisesta ole kerrottu. Willberg selvittää kertoneensa asiasta valtuustolle tammikuussa 2015 esittelemillään Huhtiniemi-kalvoilla. Yhdellä kalvolla lukee ranskalaisen viivan jälkeen: ”(täytäntöönpano)sopimusta ei ole allekirjoitettu, mutta sen sisältö on yhteisesti hyväksytty v. 2012.” Lue koko uutinen:

