Etelä-Saimaa: Ajankohtainen tulkinta klassikkosadusta Lappeenrannan kaupunginteatterissa Keisarin uudet vaatteet täyttää klassikkosadulta vaaditut kriteerit, kirjoittaa Kati Pullinen arviossaan Lappeenrannan kaupunginteatterin uudesta lastennäytelmästä. Tarina on on hänen mukaansa ajankohtainen tänäänkin, vaikka se on kirjoitettu yli 200 vuotta sitten. Tarina on H.C. Andersenin Keisarin uudet vaatteet, josta kaupunginteatterin pienelle näyttämölle on sovitettu samanniminen puolen tunnin esitys. Ai että mä oon ihana! toteaa keisari astuessaan estradille. — Ja oikeassa pöyhkeilevä vallanpitäjä onkin. Useita eri rooleja yksin esittävä Jarno Kolehmainen on näytelmässä ihana, Pullinen kirjoittaa. Lue koko arvio täältä. . Lue koko uutinen:

