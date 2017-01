Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran YH-rakennuttajan toimitusjohtaja vaihtuu kesällä: Kari Ahonen eläkkeelle Imatran YH-rakennuttajan toimitusjohtaja Kari Ahonen, 63, eläköityy tänä vuonna. Tarkkaa päivämäärää ei ole lyöty lukkoon, mutta tähtäin on touko-kesäkuussa, Ahonen kertoo. Seuraajan haku käynnistyy viikonloppuna. Imatran YH-Rakennuttajan hallituksen puheenjohtajan Ismo Pölläsen mukaan kyseessä on monipuolinen, vaativa ja kiireinen pesti. Tehtävään valittava saa johtaakseen kokonaisen yritysryppään. Imatran YH-rakennuttaja on osa Imatran kaupunkikonsernia, ja sen alaisuudessa toimii neljä muutakin kaupungin tytäryhtiötä. Toimitusjohtajan vastuulle kuuluvat niin kaupungin vuokra-asunnot, yritys- ja toimitilat kuin kiinteistö- ja aluekunnossapitokin. Yhtiöiden liikevaihdon arvioitiin nousevan viime vuonna yli 40 miljoonaan euroon. Henkilöstöäkin on sata. Pölläsen mukaan Ahosen panokseen ollaan erittäin tyytyväisiä. Onnistuneiden rakennuttamishankkeiden lisäksi kaupungin toimintojen yhtiöittämisen katsotaan lisänneen toiminnan läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Ahonen puolestaan jakaa kiitosta omille joukoilleen. Esimerkiksi Kiinteistö-ja aluepalvelu Kipan toiminta on oleellisesti tehostunut parin vuoden aikana. Maanrakennuksen puolella kustannuksia on saatu alennettua merkittävästi. — Meillä on hyvä, osaava porukka. Pienellä porukalla pyöritämme isoa investointimäärää, Ahonen kiittää. Hän laskee yhtiöittämisen kustannussäästöjen olevan jo 1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Lue koko uutinen:

