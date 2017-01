Uutinen

Etelä-Saimaa: Yläkerrokset kiinnostaneet kiinteistön ostajia Einonkadun uudisrakennuksessa Imatralla Montusta runkovaiheeseen nousseen Einonkatu 6:n asuinliiketalon kiinteistökauppa on käynyt kohtuullisen vireänä. Rakennukseen tulevista 26 omistusasunnosta on myyty viisi kappaletta. Samoin varauksia on tehty viidestä asuinhuoneistosta, kertoo rakennusliike Evälahden konttoripäällikkö Petteri Munnukka. Erityisesti kiinnostusta on ollut suurempia asuntoja kohtaan. Talosta myydään asuntoja 43 neliön yksiöistä 117 neliön kolmioon. Asuntoja on myyty talon kaikista kerroksista, kiinnostus yläkerran asuntoja kohtaan on ollut hitusen virkeämpää kuin alakerroksiin. Liiketiloista on tehty sopimukset 1 500 neliön osalta, kertoo hallituksen puheenjohtaja Jukka Evälahti. Kaikkiaan vuokralle tulee kahteen kerrokseen jakautuvia liiketiloja noin 2 500 neliötä. Varmoja muuttajia rakennukseen ovat Etelä-Karjalan Osuuspankki, joka on hankkimassa itselleen uudet runsaan 1 000 neliön toimitilat. Tällä hetkellä pankki toimii Napinkulmassa. Samoin tiloihin muuttaa Imatran työterveys. Muita liiketilojen sopimuksia Evälahti ei kommentoi neuvottelujen keskeneräisyyden takia. Kiinnostusta on ollut myös osaomistusasuntoja kohtaan, kertoo isännöitsijä Eila Ylönen Imatran YH-rakennuttajalta. Tähän asti markkinoinnissa on menty säästöliekillä, keväällä käynnistetään aktiivimyynti. Varmoja kauppoja, joissa seuraavana vuorossa on kauppakirjojen teko, on kolme kappaletta. — Niin sanotusti puolittaisia varauksia on myös tehty jonkin verran, Ylönen luonnehtii tilannetta. Rakennuksen on määrä valmistua vuoden päästä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/12/Yl%C3%A4kerrokset%20kiinnostaneet%20kiinteist%C3%B6n%20ostajia%20Einonkadun%20uudisrakennuksessa%20Imatralla/2017521769772/4