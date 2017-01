Uutinen

Etelä-Saimaa: Verottaja karhuaa Ovakolta 9,5 miljoonaa euroa, Ovako ei hyväksy päätöstä Teräsvalmistaja Ovako Finland on saanut verotuksen oikaisupäätöksen Suomen veroviranomaisilta. Vaatimus sisältää noin 9,5 miljoonan euron maksuvaatimuksen, joka erääntyy tammikuun 2017 lopussa. Vaatimus liittyy Ovako Finland Oy:n korkokuluihin lainasta, jonka se on saanut ruotsalaiselta emoyhtiöltään Ovako AB:lta. Verottajan mukaan lainan korkokulut ovat vähennyskelvottomia. Neuvoteltuaan ulkopuolisten verojuristien kanssa Ovako ei hyväksy Suomen veroviranomaisten verotuksen oikaisupäätöstä ja hakee siihen muutosta. Ennen kuin muutoksenhaku on ratkaistu, Ovako ei ole velvoitettu maksamaan vaadittua summaa, yhtiö kirjoittaa tiedotteessa. Ovako Finland on ruotsalaisen Ovakon tytäryhtiö. Auto- ja konepajateollisuudelle erikoisteräksiä toimittava Ovako Imatra työllistää Imatran tehtaallaan noin 600 ihmistä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/12/Verottaja%20karhuaa%20Ovakolta%209%2C5%20miljoonaa%20euroa%2C%20Ovako%20ei%20hyv%C3%A4ksy%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6st%C3%A4/2017521773204/4