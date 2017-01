Uutinen

Etelä-Saimaa: Vanhat lappeenrantalaisbändit kokoontuvat Kehruuhuoneelle jammailemaan — tapahtuma on jo loppuunmyyty Lappeenrannan Kehruuhuoneella järjestetään tulevana perjantaina jamit, jossa esiintyy vanhoja lappeenrantalaisbändejä. Loppuunmyydyssä tapahtumassa esiintyy esimerkiksi Survival, jonka aikoinaan perustivat Jouko ja Hannu Nykter, Jouko eli Jimi Sumén ja Matti Hämäläinen. Nykterin veljesten bändiura alkoi perheen autotallissa Lappeenrannan Tyysterniemessä. Tosin välillä piti siirtyä Suménien autotalliin. — Kun meidän isä hermostui meteliin, mentiin Jimin luo. Kun Suméneilla hermostuttiin, meidän isä oli jo ehtinyt leppyä ja roudasimme soittokamat meille, Jouko Nykter kertoo. Ensimmäiset soittimet tehtiin itse. — Sekä meidän isä että Jimin isä olivat töissä Chymoksella, jonne tuotiin Venäjältä karpaloita vanerisissa pöntöissä. Niistä rakennettiin rummut, Hannu Nykter sanoo. Vanhemmilta ei herunut rokkiharrastukseen juuri rahaa, mutta jotain tukea tuli. — Chymoksella oli oma puusepän verstas, jossa isä teetätti meille ensimmäisen, oikean kitaran. Jälkikäteen ajateltuna autotallissa oli vähän liiankin kivaa. Kun pojat tulivat koulusta hyppytuntien ajaksi soittelemaan, jammailu vei usein mennessään ja päivän loput koulutunnit jäivät väliin. Esikuvina olivat Maijasen Pekka ja muut vanhemmat soittajapojat, jotka olivat aloittaneet bändihommat Lappeenrannan poikalyseossa jo vuosia aiemmin. Vaikka Nykterit saattoivat lintsata oppitunneilta, koulun konsissa eli illanvietoissa veljekset olivat takuuvarma näky. — Yhdessä vaiheessa 1970-luvun alkupuolella kävimme joka viikonloppu soittamassa eri koulujen konsissa. Aluksi Survival soitti covereita, mutta hiljalleen rupesi syntymään myös omaa musiikkia. Hannu sävelsi, Jouko sanoitti. — Suuri osa biisien sanoista on syntynyt työajalla Chymoksella, jossa olin jo tuolloin töissä. 1970-luvulla luppoaikaa oli aika paljon enemmän kuin nykyisin, Jouko Nykter nauraa. Monet lappeenrantalaisbändit saivat tunnustusta myös valtakunnallisesti. Niin myös Survival, joka menestyi rockin SM-kilpailuissa, pääsi televisioon ja sai levytyssopimuksen. Levy-yhtiö kuitenkin kohteli Lappeenrannan poikia kaltoin. Muutti ilman näiden lupaa bändin Survival-nimen Hamletiksi ja työnsi levyn raakileena myyntiin. Lopulta Linnanherra-niminen levy vedettiin bändin vaatimuksesta pois markkinoilta. — Sitä ehdittiin myydä niin vähän, että nykyisin se on keräilyharvinaisuus, josta maksetaan useita satoja euroja, Jouko Nykter nauraa. Kehruuhuoneen jameissa kuullaan neljä kappaletta, jotka ovat peräisin Linnanherra-levyltä. Jameissa esiintymään ovat lupautuneet myös Pave Maijasen, Jarmo Nikun, Masa Maijasen ja Mikko Taipaleen muodostama bändi, Pilssipumppu (Cile ja Kotinevat), Raija Isto, Matti Piiparinen ja pojat, Metsien Elvikset, Aila Sinkkonen ja jazz-yhtye Los Kurjat. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/12/Vanhat%20lappeenrantalaisb%C3%A4ndit%20kokoontuvat%20Kehruuhuoneelle%20jammailemaan%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89tapahtuma%20on%20jo%20loppuunmyyty/2017121768173/4