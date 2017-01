Uutinen

Etelä-Saimaa: VPK:n talo hävinnee kevään mittaan Lappeenrannan Kauppakadulta Pumpun pub ja muut Lappeenrannan VPK:n talon toiminnat todennäköisesti häviävät nykyiseltä paikaltaan Kauppakadun mäestä tämän kevään aikana. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallitus hyväksyi eilen Seniorikotien vuokratarjouksen vammaisten toimintakeskus Taiskan uusiksi tiloiksi, ja päätöksen myötä VPK:n nykyisen talon tilalle alkaa todennäköisesti rakentua uusi kerrostalo. — Eksoten myönteinen päätös on erittäin keskeinen tekijä rakentamisen aloittamiselle. Sillä saadaan vuokralainen kaavassa määrätyille liiketiloille, sanoo uuden talon rakennuttaja, Suomen seniorikotien hallituksen puheenjohtaja Ahti Karttunen. Myös uusien kerrostalojen urakoitsijan, SSR Kaakkois-Suomen aluejohtajan Seppo Tokkolan mukaan Eksoten päätös antaa lähtölaukauksen rakentamiselle. — Rakennuslupa Kauppakatu 62—66:een on parhaillaan haussa, ja sitä käsitellään lautakunnassa tammikuun lopussa. Jos se saadaan, nykyistä VPK:n rakennusta aletaan purkaa maaliskuussa, ja uutta päästäneen rakentamaan kesällä. Valmista olisi noin kahden vuoden päästä, Tokkola sanoo. Toimintakeskuksen lisäksi taloon on suunniteltu vuokra-asuntoja sekä vanhuksille että vammaisille. Alustavasti Eksote ja Seniorikodit ovat keskustelleet 8—10 asunnon ottamisesta vammaisten palvelu- ja tukiasunnoiksi. Ne sopisivat Kososen mukaan esimerkiksi itsenäistymisvaiheessa oleville vammaisille nuorille. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/12/VPK%3An%20talo%20h%C3%A4vinnee%20kev%C3%A4%C3%A4n%20mittaan%20Lappeenrannan%20Kauppakadulta%20/2017121769732/4