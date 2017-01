Uutinen

Etelä-Saimaa: Tupakkalaissa puutteita — pussinuuskan tuonti helpottui Uusi tupakkalaki ei ole onnistunut vähentämään nuuskan maahantuontia. Syöpäjärjestöjen keskiviikkona julkaiseman selvityksen mukaan uudet säädökset ovat jopa lisänneet irtonuuskaa suositumman pussinuuskan myyntiä. Tupakkalain myötä nuuskan maahantuonnin sallittu painorajoitus aleni 1 500 grammasta 1 000 grammaan. Samalla luovuttiin rasiamääräisestä rajoituksesta, joka vanhassa tupakkalaissa oli 30 rasiaa. Rasiarajoituksen poistuminen on tehnyt mahdolliseksi tuoda nuuskaa kevyesti pakatuissa rasioissa aiempaa enemmän. Selvityksessä arvioidaankin, että rasia- ja nikotiinimäärissä mitattuna nuuskan maahantuonti kasvaa Ruotsista, Suomen pohjoisrajan tuntumasta ja ruotsinlaivoilta. Nuuskaselvitystä tehdessään Syöpäjärjestöt myös testasi nuuskan myyntiä ruotsinlaivoilla. Viime syksynä tehdyn neljän koeoston yhteydessä nuuskaa myytiin testaajalle vähintään 2 000 grammaa, eli selvästi maahantuontimääräykset ylittäviä määriä. Länteen suuntautuvaan nuuskaralliin verrattuna nuuskanhaku Venäjältä on varsin vähäistä. Nuijamaan tullipäällikön Lasse Jutilan mukaan ilmiöstä ei voida puhua. — Itärajan takana nuuska on tuplasti kalliimpaa kuin Ruotsissa, ja lisäksi uuden tupakkalain 24 tunnin aikarajoitus saattaa vaikuttaa maahantuonnin vähäisyyteen. Nuuskan tuontia hillitsee myös Venäjän asettama nuuskakielto, joka tuli voimaan vuosi sitten. Nyt nuuskaa myydään eri tuotenimellä niin sanotusti tiskin alta. Jutilan mukaan maahantuonnin vähäisyydestä kertoo myös se, ettei Nuijamaalla ollut viime vuonna yhtään nuuskan tuontiin liittyvää tapausta, joka olisi johtanut oikeudenkäyntiin. — Olemme joutuneet puuttumaan vain yksittäisiin matkustajamääräysten rikkomuksiin, joissa on ollut kyse pienistä määristä. Lue aiheesta lisää torstain Etelä-Saimaasta tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

