Etelä-Saimaa: Toimialajohtajahaku edistyy — Imatran Keskinen ja Äikäs haastateltiin uudelleen Lappeenrannan tulevan elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan johtaja valittaneen jo virkaa hakeneiden joukosta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Heikki Järvenpään (kok.) johtama työryhmä on haastatellut uudelleen kahta hakijaa, Imatran seudun kehitysyhtiön toimitusjohtajaa Aki Keskistä ja Imatran kaupungin kehitysjohtajaa Topiantti Äikästä. — Nyt toivomme, että valtuustoryhmät ottavat mahdollisimman pian, mielellään ensi maanantaina, kantaa asiaan. Sen jälkeen valintaryhmä kerää tiedot ja katsoo, saammeko aikaan yksimielisen tai lähes yksimielisen ehdotuksen, Järvenpää kertoo. Valintaryhmä on Järvenpään mukaan sitä mieltä, että hakua ei jatketa tai laajenneta. Aki Keskisen ja Topiantti Äikkään lisäksi valintaryhmä on haastatellut Wirman toimitusjohtajan Markus Lankisen, Lappeenrannan vt. teknisen johtajan Pasi Leimin, Englannin Cambridgessa asuvan teknologiajohtajan ja kehittämiskonsultin Olli-Pekka Mäkirintalan, ylläpitopäällikkö Vesa-Jukka Vornasen Seinäjoelta sekä Wirman innovaatiojohtajan Johanna Väyrysen. Heidät poimittiin haastateltaviksi yhteensä 20 hakijan joukosta. Tavoitteena Järvenpään mukaan on, että valtuusto pääsisi päättämään toimialajohtajan valinnasta kokouksessaan 21. helmikuuta. Lappeenranta siirtyy 1. kesäkuuta kahden toimialan — hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialan sekä elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan — malliin. Nykyinen teknisen johtajan virka muuttuu elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan johtajan viraksi. Lue koko uutinen:

