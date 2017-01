Uutinen

Etelä-Saimaa: Toijantien remontti toteutunee ensi vuonna — suunnitelmaluonnosta esitellään asukkaille ensi viikolla Taipalsaaren Toijantien kauan kaivattu perusparannus tehdään näillä näkymin ensi vuonna. Toijansalmen ja Vehkataipaleen välisestä tiestä remontoidaan ja päällystetään viisi kilometriä eli nykyinen soratieosuus. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) liikennevastuualue laatii remontista maantielain mukaista tiesuunnitelmaa. Sitä tehdään 1,1 miljoonan euron budjetilla. — Suunnittelijalla on alustava näkemys, mitä näillä rahoilla pystytään tekemään, hankevastaava Hannu Moilanen sanoo ja luettelee kunnostustoimia: — Notkoja nostetaan, mäkiä leikataan, mutkia oikaistaan, tie levennetään. Lisäksi tien kantavuutta ja kuivatusta parannetaan ja korjataan näkemäpuutteita eli lisätään näkyvyysalueita sekä tiensuuntaisesti että liittymissä. Tie myös päällystetään koko matkalta. — Vastaavia parannuksia tehtiin Mantereentielle, mutta ihan yhtä hyvää en uskalla luvata Toijantielle. Sillä operoidaan pääosin nykyisellä tiekäytävällä, Moilanen sanoo. Toijantien remontin mahdollistaa Liikenneviraston korjausvelkaohjelma vuosille 2016—2018. Siinä hankkeelle on osoitettu enintään 1,1 miljoonan euron rahoitusvaraus. Moilasen mukaan tavoite on, että remontti alkaisi keväällä 2018 ja valmistuisi lokakuun loppuun mennessä. Tämä vuosi menee vielä suunnittelussa ja lausuntokierroksissa. Toijantien alustavaa tiesuunnitteluluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa ensi viikon keskiviikkona 18. tammikuuta Vehkataipaleen koululla. Tilaisuus alkaa kello 17.30. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/12/Toijantien%20remontti%20toteutunee%20ensi%20vuonna%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89suunnitelmaluonnosta%20esitell%C3%A4%C3%A4n%20asukkaille%20ensi%20viikolla/2017121772451/4