Etelä-Saimaa: Teknologiakerho veti luokan täyteen ohjelmoinnista innostuneita — joukossa vain kolme tyttöä LUMA-keskus Saimaan ensimmäinen teknologiakerho yläkouluikäisille lapsille ja nuorille on menestys. Keskiviikkoiltana Lappeenrannassa alkaneen kerhon kaikki 20 paikkaa täyttyivät jo ennakkoon, ja tulijoita olisi ollut enemmän kuin voitiin ottaa. — Tilaa ja laitteita on vain 20:lle, pahoittelee Jouni Könönen, yksi kerhon ohjaajista. LUMA-keskus Saimaa on vuonna 2012 perustettu Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteinen organisaatio. Se on osa valtakunnallista verkostoa, johon kuuluu 13 LUMA-keskusta. Niiden tarkoitus on muun muassa edistää lasten ja nuorten luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian harrastuneisuutta. Ennen teknologiakerhoa Lappeenrannassa tarjolla on ollut tiedeleirejä ja matematiikkakursseja. — Lapsille ja nuorille on tarjolla paljon liikuntaa ja kuvataidetta, mutta vähän teknologiakerhoja. Toivotaan, että nämä yleistyisivät nyt, Könönen sanoo. Suomen olisi varmistettava luonnontieteiden ja teknologian osaamisen perusta, mutta rahaa tarkoitukseen ei ole helppo kaapia. Nyt alkanut teknologiakerho sai pääosan rahoituksestaan Suomen kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahastolta. Kerhoa vetää neljä ohjaajaa ammattikorkeakoulusta ja teknilliseltä yliopistolta. Tammikuun kerhoiltojen aiheena on Arduino-elektroniikka. Arduino on elektroniikka-alusta ja ohjelmointiympäristö, jolla voidaan ohjelmoida esimerkiksi led-lamppuja ja lämpösensoreita. Lisäksi tiedossa on ainakin Lego-robottien ohjelmointia, 3D-tulostusta ja -mallinnusta. Valtakunnallisen LUMA-ohjelman tavoite on myös tyttöjen innostaminen luonnontieteen ja tekniikan aloille. Lappeenrannan teknologiakerholaisten joukkoon sujahti vain kolme tyttöä. — Pyysin kyllä luokkakavereita, mutta kellään ei ollut innostusta, kertoo Skinnarilan koulun kuudesluokkalainen Sara Jadollahi. Itä-Suomen koulun 8-luokkalainen Aksia Söderlund ja Sammonlahden koulussa seiskaa käyvä Kaisa Lensu eivät edes kyselleet ketään mukaan, sillä he tiesivät sen turhaksi. — On oltava jotenkin erilainen, että innostuu tällaisesta, Jadollahi sanoo, ja muut myöntelevät. Lue koko uutinen:

