Etelä-Saimaa: Tästä puhutaan: Joutsenon kuntaliitos oli moka ja Juha Sipilää vainotaan Heidät tunnettiin ennen Shellin viisaina. Puhukaamme nyt vaikka Seon tietäjistä. Sama kahdeksan hengen miesporukka on kokoontunut yli kymmenen vuoden ajan joka aamu turisemaan joutsenolaiselle huoltoasemalle. Aiemmin porukka nähtiin Joutsenon Shellillä, nykyisin Seolla. Ensimmäiset heistä ilmestyvät paikalle ennen seitsemää. — Maailmaa parannetaan pari tuntia, kertoo Veikko Arminen. Lappeenrannan päättäjien munaukset on yksi kestoaiheista. Nyt porukka paheksuu Huhtiniemen kylpylähotellisotkua. Mielipiteet ovat sellaisia, etteivät miehet halua niitä julkisuuteen. Joutsenon kuntaliitosta tämä sakki ei sulata vieläkään. Jupinaa riittää siitä, kuinka palvelut huononivat, kaikki vietiin pois, mitään luvattua ei annettu, eikä kuntalaisia kuunneltu. Ja nyt tämä sote-uudistus! — Ennen sai sentään varattua luukulta ajan omaan terveyskeskukseen. Nyt sekin pitää hoitaa Armilassa tai netin kautta, Jussi Potinkara sanoo. Politiikasta puhuessaan miehet eivät kaihda vahvoja, eivätkä myöskään erilaisia näkemyksiä. Puhe kääntyy luontevasti Amerikan uuteen presidenttiin Donald Trumpiin, joka on bisnesmiehiä hänkin. Miehet nauravat, että oikea mies tuli valituksi, sillä nyt riittää viihdettä ja teatteria seurattavaksi. — Trumpkin tasaantuu, kun joutuu tositoimiin. Hänen pitää vetää vielä monta sanaa takaisin, Arminen pohtii. Uudessa juttusarjassa Tästä puhutaan käymme aamukahvipaikoissa kysymässä ja kuuntelemassa, mistä kansa puhuu. Jos tiedät hyvän porukan, vinkkaa osoitteeseen uutinen@esaimaa.fi Lue koko uutinen:

