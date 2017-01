Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan jää on heikentynyt 25 senttiä sadassa vuodessa - Lauritsalan jäänpaksuus on nyt 16 senttiä Saimaan jäänpaksuus on ohentunut Lauritsalan mittauspisteessä lähes puoleen sadassa vuodessa. Talven keskimääräinen jäänpaksuus on pienentynyt 25 senttiä. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan Lauritsalassa mitattu Saimaan jää oli keskimäärin 40 senttimetrin paksuista vuosien 1920–1944 tammikuussa, 35 senttistä vuosina 1960–1984 ja enää 25 senttistä vuosina 1990–2014. Tällä hetkellä jää on vain 16 senttistä, mikä on 13 senttiä vähemmän kuin tammikuun keskiarvo. Jäänpaksuutta on mitattu Lauritsalassa sadan vuoden ajan. Tulokset osoittavat, että Saimaa jäätyy koko ajan myöhemmin ja jäät lähtevät yhä aiemmin keväällä. Saimaan kanavan läheisyys ja väylän auki pitäminen ovat saattaneet vaikuttaa ohenemiseen, mutta jäänpaksuuden pieneneminen on myös seurausta ilmaston lämpenemisestä. Jää ohenee samaan tapaan kaikilla muillakin Etelä-Suomen järvillä. Ennätyksellisen paksu jää mitattiin Lauritsalassa vuonna 1918, jolloin jäätä oli peräti 86 senttiä helmikuun lopussa. Ensimmäisinä mittausvuosikymmeninä yli 70 sentin paksuisia jäitä mitattiin useasti. Jäät ovat olleet kaikkien aikojen heikoimpia 2000-luvulla. Ennätyksellisen ohutta jää oli maaliskuussa 2008, jolloin sitä oli vain 26 senttiä. Lauritsalan havaintopaikka on yksi 48:stä valtakunnallisesta järvien jäänpaksuushavaintopaikoista Suomessa. Kaakkois-Suomen toinen virallinen havaintopaikka on Simpelejärvellä, jossa jäänpaksuutta on seurattu vuodesta 1961 lähtien. Lue koko uutinen:

