Etelä-Saimaa: Pelastuslaitos varoittaa järvenselille muodostuneista railoista — varmista, että jää on tapeeksi paksua koko kulkumatkalla Etelä-Karjalan pelastuslaitos varoittaa järvenselille muodostuneista suurista railoista, joita on viime päivinä havaittu ainakin Pien-Saimaan Riutanselällä ja Immalanjärvellä. Jäät voivat paikoin olla erittäin heikkoja railojen kohdalla ja niiden ympäristössä. Jäällä kulkijoiden tulee huomioida, että vaikka jäätä on paikoin paksulti rannan tuntumassa, voi ulompana jää silti olla erittäin heikkoa. Pelastuslaitoksen tiedotteessa muistutetaan, että jäällä liikkuessa tulee aina varmistua, että jää on tarpeeksi paksua koko kulkumatkalla. Onnettomuuksilta ja railoon putoamisilta on pelastuslaitoksen mukaan toistaiseksi vältytty Etelä-Karjalassa. Lue koko uutinen:

