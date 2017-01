Uutinen

Etelä-Saimaa: Oskari Penttinen Sammonlahden K-kauppiaaksi Lappeenrannan K-Supermarket Sammonlahden uusi kauppias on Oskari Penttinen. Hän aloittaa tehtävässä 13. helmikuuta.29-vuotias Penttinen on kotoisin Taipalsaarelta, asunut Haminassa 15 vuotta ja Lappeenrannassa vuodesta 2010. Aloittaessaan Sammonlahdessa hänestä tulee kauppias jo kolmannessa polvessa.Penttinen kertoo Keskon tiedotteessa, että aikoo jatkaa Sammonlahdessa aikaisemman kauppiaan Ville Merosen viitoittamalla tiellä.— Tekemisemme painottuu erityisesti laadukkaisiin tuoretuotteisiin ja asiakaspalveluun. Myös paikallisten tuotteiden sekä erikoistuotteiden rooli kasvaa jatkuvasti. Tarkoituksenani on monipuolistaa näiden valikoimaa vielä entisestään.Kaupan 15 työntekijää siirtyvät uuden yrittäjän palvelukseen. Lue koko uutinen:

