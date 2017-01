Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuljetuksille tehdään parempi Mätöntie Ylämaan Mätöntien kunnostuksesta on valmistunut suunnitelmaluonnos, jota esitellään Ylämaa-talolla torstaina 19. tammikuuta.Mätöntietä remontoidaan kymmenen kilometriä Ylijärven ja Mätön kylien välillä. Siihen on varattu rahaa 300 000 euroa Liikenneviraston korjausvelkaohjelmassa vuosille 2016—18.— Tien pohjoispäässä on kivilouhimoita ja turvesuota, rahoitus on saatu niiden kuljetusten tarpeiden takia, kertoo hankevastaava Hannu Moilanen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.Remontissa soratien kantavuutta parannetaan ja sen mutkia oiotaan. Paikoittain tietä myös levennetään. Kestopäällystettä tielle ei tehdä.Ylämaa-talon yleisötilaisuudessa suunnitelmiin voi ottaa kantaa. Tilaisuus on 19. tammikuuta kello 17.30—19. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/12/Kuljetuksille%20tehd%C3%A4%C3%A4n%20parempi%20M%C3%A4t%C3%B6ntie/2017121772476/4