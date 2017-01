Uutinen

Etelä-Saimaa: Jani Mäkelän mielipidekirjoituksia manipuloitiin Etelä-Saimaan luetuimpien juttujen listalle keinotekoisilla klikeillä Kansanedustaja Jani Mäkelän (ps.) mielipidekirjoitukseen Etelä-Saimaan verkkosivuilla tulvi keinotekoisia klikkauksia tiistaina. Analytiikan mukaan Kaakkois-Suomen kansanedustajien kouluarvosanoja käsitelleeseen tekstiin tuli runsaasti liikennettä muun muassa Intiasta, Brasiliasta ja Yhdysvaltain eri osavaltioista. Kaakon Viestinnän verkkopäällikön Tomi Tiilikaisen mukaan on selvää, että mielipidekirjoituksen liikenne on tullut automaattisen tietokoneohjelman välityksellä. — Tavallisesti meidän sivustollemme ei todellakaan tule esimerkiksi 300 lukijaa Oregonista. Meidän massoistamme sellainen erottuu, mutta voi olla, että jollain amerikkalaissivustolla se ei soittaisi kelloja. Sen lisäksi, että klikit tulivat oudoista lähteistä, mielipidekirjoituksen keskimääräinen lukuaika oli vain murto-osan tavallisen jutun lukuajasta. Botit eli robottilukijat viipyivät sivulla korkeintaan sekunteja, kun keskimääräinen lukija viipyy tekstin parissa useita minuutteja. Jani Mäkelällä itsellään ei ole mitään käsitystä siitä, mistä outo liikenne voi olla peräisin. Hän kertoo jakaneensa tiistain mielipidekirjoitusta vain yksityisellä Facebook-sivullaan. Siellä se sai kourallisen jakoja. — Erikoista. Huomasin kyllä, että mielipidekirjoitukseni nousi nopeasti luetuimpien juttujen joukkoon pienellä jakomäärällä. Mäkelän mukaan jotkut tuntuvat seuraavan hyvin tarkkaan hänen tekemisiään ja sanomisiaan netissä, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun hän kuulee jonkun levittäneen hänen juttujaan kansainvälisesti. Joutsenolaisedustajan tiistainen mielipidekirjoitus julkaistiin Etelä-Saimaan lisäksi myös Kouvolan Sanomien ja Kymen Sanomien verkkosivuilla. Muiden maakuntalehtien sivuilla kirjoitukseen ei tullut bottiliikennettä. Mäkelän mielipidekirjoituksiin on ohjattu tuhansien klikkien edestä bottiliikennettä aiemminkin. Huomattava määrä keinotekoisia klikkejä tuli myös kansanedustajan joulukuussa, lokakuussa ja elokuussa julkaistuihin mielipidekirjoituksiin. Joulukuussa robotti klikkasi runsaasti myös Mäkelän avustajan Mikko Kokon mielipidekirjoitusta. Tekstit ovat käsitelleet muun muassa kaavoitusuudistusta, syntyvyyden kasvua ja Lappeenrannan teatterin tilannetta. Muissa kirjoituksissa vastaavaa bottiliikennettä ei ole havaittu. Keinotekoisten klikkien siivittäminä mielipidekirjoitukset nousivat nopeasti päivän luetuimpien juttujen listalle Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Verkkopäällikkö Tiilikaisen mukaan mielipidekirjoituksen näkyvyys kasvaa selvästi, jos se nousee luetuimpien juttujen listalle. — Se on huomioarvoltaan hyvä paikka. Niitä juttuja luetaan paljon. Kaakon Viestintä julkaisee Etelä-Saimaata, Kouvolan Sanomia, Kymen Sanomia, Länsi-Savoa, Itä-Savoa ja Uutisvuoksea. Lue koko uutinen:

