Etelä-Saimaa: Vielä ehtii hakea Savitaipaleen kunnanjohtajaksi — kunnanhallitus jatkoi viran hakuaikaa Seitsemän kunnanjohtajan virkaan haluavan joukossa on Savitaipaleen kunnanhallituksen mielestä liian vähän kunnallishallinnon ja -talouden taitavia. Se päätti jatkaa hakuaikaa 27. tammikuuta saakka löytääkseen alalta enemmän kokemusta hankkineita hakijoita.Virkaa jo hakeneista hallintotieteiden maisteri Juho Järvenpää on Sulkavan kunnan talous- ja hallintojohtaja. Hän jäi toiseksi Lemin kunnanjohtajavaalissa vuonna 2015. Järvenpään äiti Kristiina Järvenpää on Rantasalmen kunnanjohtaja ja on aiemmin toiminut muun muassa Suomenniemen kunnanjohtajana.Kauppatieteiden maisteri Mervi Rings on paneutunut kunnallishallintoon ja -talouteen Lemin kunnanvaltuustossa, -hallituksessa ja lautakunnissa kokoomuksen edustajana. Lemillä asuva Rings on syntynyt Savitaipaleella. Myös hän haki toissa vuonna Lemin kunnanjohtajaksi.Hallintotieteiden tohtori Kimmo Kainulainen on syntynyt Imatralla. Hän väitteli tohtoriksi aluetieteen alalta aiheenaan kulttuuripääoman ja festivaalien aluetaloudellinen merkitys. Hän toimii yrittäjänä Mikkelissä.Hallintotieteiden maisteri Eva Vesanen on vankilanjohtaja Mikkelin vankilassa. Hän on syntynyt Savitaipaleella. Hänen äitinsä Kaarina Vesanen toimi pitkään Savitaipaleen kunnansihteerinä.Yhteiskuntatieteiden maisteri Matti Kuittinen on keskustan Karjalan piirijärjestön toiminnanjohtaja.Kauppatieteiden maisteri Sirkka Hiltunen on toiminut Postin asiakkuuspäällikkönä.Filosofian maisteri Jaripekka Turtiainen toimii yrittäjänä Vihdissä. Lue koko uutinen:

