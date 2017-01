Uutinen

Etelä-Saimaa: Vapaa aukiolo vei pieniltä kaupoilta edun — Raha siirtyy suuriin marketteihin Aukiolojen vapautuminen vei edun, joka pienillä myymälöillä sääntelyn aikana oli. Iltamyöhällä ja sunnuntaisin pääsee nyt myös markettiin. — Pienet ovat kärsineet ensin erittäin kovasta hintakilpailusta. Tänä vuonna päälle tuli aukioloaikojen muutos, Päivittäistavarakauppa-yhdistyksen (PTY) toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo. PTY:n selvityksen mukaan päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi—marraskuussa suurissa supermarketeissa 5,5 prosenttia ja hypermarketeissa 2,5 prosenttia verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon. Muissa myymälöissä myynti sen sijaan laski. Eniten laskua kertyi pienmyymälöissä, joissa myynti supistui 11,7 prosenttia edellisvuodesta. Taipalsaaren K-marketin kauppias Heikki Niivalla on pitkä kokemus eripituisista aukioloista. — Vielä 1990-luvun alussa kauppa oli avoinna 49,5 tuntia viikossa. Enimmillään aukiolo kasvoi 101 viikkotuntiin, mistä olemme vähentäneet 94 tuntiin. Niiva sai pitkään etua ylipitkistä päivistä ja sunnuntaiaukiolosta vuonna 1994 saamansa, muun muassa matkailuun perustuvan poikkeluvan perusteella. Tilanne muuttui ensin koko maakuntaa koskevan poikkeusluvan myötä ja uudestaan viime vuonna aukioloaikojen vapautuessa kaikille. — Nyt etu kääntyi päälaelleen. Kaupungin kauppojen pitemmät aukiolot kieltämättä tuntuvat illan tunteina jollain lailla. Hän näkee, että kuluttajalle jokapäiväinen aukiolo on itsestäänselvyys. Siihen on kauppojen sopeuduttava. — Kaikkia palveluja ei voi pitää avoinna jokaisena tuntina, jos aukioloajat ovat kovin pitkät. K-marketin aukioloajat ovat tismalleen samat kuin viereisen S-marketin. Aukiolopäiviä vain on Niivalla enemmän. — Kahtena viime vuonna olemme olleet avoinna joka päivä, myös jouluna. Asiakkaita kävi kuten tavallisena sunnuntaina, eikä kukaan ole aukioloa paheksunut, Niiva kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/11/Vapaa%20aukiolo%20vei%20pienilt%C3%A4%20kaupoilta%20edun%20%E2%80%94%20Raha%20siirtyy%20suuriin%20marketteihin/2017121763163/4