Etelä-Saimaa: Vanha kenttä ja Sammonlahti kisaavat Lappeenrannan liikuntatoimen vuoden 2017 investointirahoista Vanhan kentän katsomon katto ja Sammonlahden tekonurmen uusiminen kilpailevat samoista rahoista Lappeenrannassa. Molemmat on ollut tarkoitus tehdä tänä vuonna. Kaupunginvaltuusto kuitenkin pyyhki hankkeille osoitetut erilliset määrärahat investointiohjelmasta talousarviokäsittelyn yhteydessä marraskuun lopussa. Samalla valtuusto kasvatti liikuntapaikkojen pieniin peruskorjauksiin ja rakentamiseen tarkoitettua jokavuotista summaa 300 000 eurosta 450 000 euroon, jolla investoinnit pitää nyt rahoittaa. Rahojen käytöstä päättää nuoriso- ja liikuntalautakunta. Vanhan kentän katsomon katon kustannusarvio on noin 250 000 euroa, Sammonlahden tekonurmikentän uusimisen noin 260 000 euroa. Käytettävissä oleva rahasumma voi vielä kasvaa. Liikuntatoimen vuoden 2016 säästöjä on mahdollista osoittaa sellaisiin investointeihin, jotka eivät kasvata toimialan käyttökuluja. Liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman ei vielä ota kantaa, kuinka paljon lisää investointirahaa säästöistä voi tulla, sillä viime vuoden tilinpäätös ei ole vielä täysin valmis. Samalle rahalle olisi käyttöä esimerkiksi myös kuntopolkujen ja uimarantojen kunnostuksissa sekä Kimpisen ulkokuntosalin viimeistelyssä. — Kun rahat ovat nämä, kaikkea ei pysty tekemään yhtä aikaa. Joudumme tekemään tarvearviointia, Oksman toteaa. Vanhan kentän pääkäyttäjä on pesäpalloseura Pesä Ysit, jonka edustusjoukkue pelaa naisten Superpesiksessä. Vanha kenttä on siinä asussaan, johon se katsomon rakentamisen jälkeen vuonna 2008 jäi. Pesä Ysit on tehnyt kentälle grillikatoksen ja muut myyntipisteet sekä vuokrannut paikalle kontin tavaroiden säilyttämistä varten. Sammonlahden tekonurmikentän vuoroista valtaosa menee jalkapalloseura PEPO Lappeenrannalle. Kentän tekonurmipinta asennettiin hiekkakentän päälle toukokuussa 2006. Tekonurmipinnoite on käyttöikänsä päässä ja huonokuntoinen. PEPO järjestää elokuussa 14-vuotiaiden poikien SM-lopputurnauksen, jonka yhdeksi pelipaikaksi on suunniteltu juuri Sammonlahtea. Kenttää ei voi kuitenkaan turnauksessa käyttää, jos tekonurmipinnoitetta ei uusita. Lue koko uutinen:

