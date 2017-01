Uutinen

Etelä-Saimaa: Ulosottovirastossa puretaan realisointiruuhkaa, myyntijonossa on yli 150 ulosmitattua kohdetta Etelä-Karjalan ulosottovirastossa pitää kiirettä. Myyntijonossa on tällä hetkellä yli 150 ulosmitattua kiinteistöä, asunto-osaketta ja ajoneuvoa. — Realisointi on ruuhkautunut ja ruuhkautuu kaiken aikaa lisää, toteaa johtava kihlakunnanvouti Nina Wiberg Etelä-Karjalan ulosottovirastosta. Wibergin mukaan havaittavissa on, että perintään on päätynyt nyt myös takausvastuita. — On annettu omaa omaisuutta vakuudeksi yrityksen veloista tai joku muu on taannut yrityksen lainoja omaisuudellaan. Wibergin näkemys on, että tällä hetkellä joudutaan ulosmittamaan kiinteää omaisuutta ja asuntoja entistä enemmän. — Etelä-Karjalassa on näkyvissä se, että asuntolainoja hoidetaan hyvinkin säntillisesti. Mutta jos on tullut hankittua omaan talouteen nähden ylihintainen asunto, joudutaan ottamaan lisälainoja ja pikavippejä talouden pyörittämiseksi. Ylivelkaantuminen johtaa aikaa myöten taloudellisiin vaikeuksiin ja ahdinkoon. Viime vuonna pankkien kautta tuli Etelä-Karjalan ulosottovirastolle 37 realisointipyyntöä. Määrä oli hieman pienempi kuin vuonna 2015, jolloin pankit esittivät 42 realisointipyyntöä. Vuonna 2014 luku oli 37. Realisointipyynnöt koskivat asunto-osakkeita ja kiinteistöjä, joiden lainat olivat jääneet maksamatta. — Pyyntöjä tuli nyt loppuvuodesta enemmän kuin alkuvuonna. Alkuvuosi oli tosi hiljainen. Realisoinnit johtivat viime vuonna kauppoihin 40 tapauksessa. Vuonna 2015 myyntejä tapahtui 81 ja vuonna 2014 taas 41. — Tällä hetkellä vireillä on reilut 50 myyntiä. Jos realisoitava omaisuus ei kahden tai kolmen myyntiyrityksenkään jälkeen käy kaupaksi, perutaan ulosmittaus. — Velka jää silloin edelleen voimaan. Lue koko uutinen:

