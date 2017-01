Uutinen

Etelä-Saimaa: Teatteriin tulee tarjontaa lapsille — Jarno Kolehmainen vaihtaa näyttämöllä vauhdilla vaatteita ja rooleja Lastennäytelmä Keisarin uudet vaatteet saa ensiesityksensä torstaina Lappeenrannan kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Vanhassa sadussa turhamainen keisari joutuu ovelan kankaankutojan huijaamaksi. Tämä kertoo loihtivansa keisarille sellaisen asun, joka näkyy vain älymystölle ja virkaansa kykeneville. Kaikki haluavat kuulua tähän joukkoon, joten he teeskentelevät näkevänsä keisarin yllä häikäisevän asun. Näyttelijä Jarno Kolehmainen on koko esityksen ajan yksin näyttämöllä ja hoitelee ainakin kuusi eri roolia keisarista vaatesuunnittelijaan ja valtiovarainministeriin. Kolehmainen tunnetaan näyttelijänä, jonka pienet sivuroolitkin kiinnittävät yleisön huomion. Etenkin Kolehmainen osaa hauskuttaa. Esimerkiksi Jonni-näytelmässä näyttelijä tekee lukuisia, mainioita sivurooleja. Yksi selitys Kolehmaisen vetovoimaisuudelle on varmasti se, että hän haluaa omaksua jokaisen pikkuroolinkin kunnolla ja heittäytyy niihin täydellä energialla. — Kun menen näyttämölle, sykkeen on oltava jo valmiiksi korkealla. Pitää pystyä luomaan sellainen jännite, että esitys nousee arkisen tapahtuman yläpuolelle, Kolehmainen sanoo. Roolista toiseen vaihtaminen ei aina suju kitkatta. Esimerkiksi Keisarin uudet vaatteet aiheutti Kolehmaiselle vielä viime viikolla tarpeen sulkeutua omaan kuplaansa kypsyttelemään esitystä. — Viikonloppuna jokin kuitenkin napsahti ja tuli luottamus siihen, että kyllä tämä valmistuu. Kun näyttelijä kaipaa luovalle työlle vastapainoa, ei tarvitse mennä kauas. — Ainoa harrastukseni on nykyisin rintamamiestalon laittaminen. Siinä ei puuha lopu, Kolehmainen nauraa. Lue koko uutinen:

