Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalsaarella on toivoa uudesta kaupasta kirkonkylään Taipalsaarella yritetään saada kirkonkylään uusi kauppa. Sen puolesta koottuun vetoomukseen kertyi 600 nimeä. Vetoomus luovutettiin tiistaina kunnanjohtaja Jari Willmanille, jonka mukaan uudesta kaupasta on toivoa. Taipalsaaren kirkonkylän ainut kauppa oli Siwa, jonka K-ryhmä sulki vuodenvaihteessa. Nimien keruun uuden kaupan puolesta käynnisti Kirkonkylän kyläyhdistys. Willman kertoo vievänsä vetoomuksen kunnanhallitukselle. Hänen mukaansa kunta on jo selvitellyt uuden kaupan saantimahdollisuuksia. — Olen soittanut eri tahoille ja kysellyt kiinnostusta ja kartoittanut muualta vastaavia tilanteita, joita voisi hyödyntää. Willmanin mukaan kiinnostusta Taipalsaaren kirkonkylän kaupan pitoon tuntuu olevan. — Ainakin jonkinlaista viriämistä on, ehkä ensi viikolla saadaan tarkempaa tietoa. Siwa toimi keskellä Taipalsaaren kirkonkylää Oma-säästöpankki Lappeenrannan omistamassa kiinteistössä. Siinä toimii edelleen parturikampaamo ja maataloustarvikkeita myyvä liike. Lähistöllä toimii ravintola Pölkkybaari. Siinä kirkonkylän asiakaspalveluyritykset ovatkin. Taipalsaaren muut palvelut ovat keskittyneet Saimaanharjulle, minne muutti jo aiemmin Siwassa toiminut postikin. Se on nyt S-marketissa. Kesällä kirkonkylällä on avoinna Röytyn talon kahvila ja jäätelökioski. Willman muistuttaa, että kesällä kirkolla liikkuu on myös paljon lomalaisia, joiden tarjoama asiakaspotentiaali toivon mukaan herättää osaltaan kiinnostusta uuden kaupan perustamiseen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/11/Taipalsaarella%20on%20toivoa%20uudesta%20kaupasta%20kirkonkyl%C3%A4%C3%A4n/2017121767833/4