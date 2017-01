Uutinen

Etelä-Saimaa: Siivoojilla on kestokysyntää — Sampo aloittaa uusimuotoisen koulutuksen Ammattitaitoiselle siivoojalle löytyy töitä. Sen tietävät imatralaisen Siivousvuoksi Oy:n yrittäjä Tuula Asikainen ja Saimaan ammattiopisto Sammon koulutuspäällikkö Susanna Fennander kumpikin. Asikainen ja Fennander ovat osallisina hankkeessa, jolla lähdetään tuottamaan töille osaavia tekijöitä. Sampo on aloittamassa uusimuotoista siivousalan koulutusta. Imatralla ja Lappeenrannassa pyörähtää käyntiin Siisteyden mestariksi-koulutussessio, joka käsittää teoriaopetusta kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan sekä erityisesti opiskelua käytännön työtehtävissä. Tähän mennessä neljä paikallista yritystä on Susanna Fennanderin mukaan sitoutunut järjestämään tuleville siivousmestareille harjoittelupaikkoja työssäoppimiseen. Yksi sitoumuksensa antanut on Siivousvuoksi. Se on panos, Tuula Asikainen toteaa. Tuotokseksi hän odottaa alansa uusia rekrytointikelpoisia ammattilaisia. Eli millaisia ? — Sellaisia, jotka ovat luotettavia, motivoituneita sekä hyviä asiakaspalvelijoita. Ja varsinkin sellaisia, jotka osaavat jo yritykseen töihin tullessaan ainakin siivouksen jonkin osa-alueen perusasiat. Silloin yrittäjän ei tarvitse enää opettaa kaikkea itse, Asikainen sanoo. Lue koko uutinen:

