Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa kaipaa voittoputkea, katso kokoonpano Jukureita vastaan SaiPalla on keskiviikkona jälleen tärkeä ottelu edessään. Sen vieraaksi Lappeenrannan Kisapuistoon saapuu nousijaseura Mikkelin Jukurit. SaiPa on sarjataulukossa toiseksi viimeinen eli 14:s, Jukurit viimeisellä pudotuspelipaikalla eli kymmenes. SaiPa on kerännyt 38 ottelusta 42 pistettä, Jukurit 49. Perjantaina SaiPa reissaa Kouvolaan KooKoon vieraaksi ja isännöi lauantaina Kisapuistossa Jyväskylän JYPiä. Käytännössä SaiPa tarvitsee voittoputkea, jotta joukkueella olisi mahdollisuus yltää pudotuspeleihin. Tärkeiden pelien alla päävalmentaja Ari Santanen kaipaa ryhtiä SaiPan viisikkopelaamisen rakenteeseen. — Hyökkäämään täytyy pystyä huomattavasti laadukkaammin kuin viime peleissä. Satunnaiset harppuunahyökkäykset johtavat harvoin laadukkaisiin maalintekotilanteisiin, Santanen toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/11/SaiPa%20kaipaa%20voittoputkea%2C%20katso%20kokoonpano%20Jukureita%20vastaan/2017121767124/4