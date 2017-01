Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärven Asemanseudulle on uusi kauppa tuloillaan Rautjärven kunnassa työskennellään kovalla sykkeellä Asemanseudun kauppapalveluiden säilyttämiseksi. Kesko on ilmoittanut sulkevansa Asemanseudun Siwan mahdollisesti jo helmi-maaliskuussa. Neuvotteluja on käyty kolmen tahon kanssa, joista yksi on nyt tulosuunnitelmissaan varsin pitkällä. — Tällä viikolla tiloihin mahdollisesti tuleva toimija varmistaa omalta puoleltaan asian ja antaa meille kirjallisen sitoumuksen, kertoo kunnanjohtaja Harri Anttila. Uusi kauppa toimisi todennäköisesti itsenäisten kauppiaiden muodostaman M-ketjun alla. Kunta on luvannut järjestää uudelle kaupalle tilat Asemanseudulta. Kauppakäyttöön otettaisiin nykyisen kirjaston tila sekä sen vieressä oleva yksityisessä omistuksessa oleva huoneisto. — Huoneistosta on tehty omistajalle alustava tarjous ja saatu myöntävä vastaus, Anttila kertoo. Kirjaston on kaavailtu siirtyvän kaupan tieltä Kuuselan rivitaloissa vapaana olevaan kerhohuoneistoon. Kirjaston siirtyminen Kuuselaan ei olisi Anttilan mukaan pysyvä ratkaisu. Kunta on sitoutunut sijoittamaan tilajärjestelyihin korkeintaan 80 000 euroa. Mikäli kauppiaan tulo varmistuu tällä viikolla, tekee Rautjärven kunnanhallitus päätöksen tarvittavista tilajärjestelyistä kokouksessaan ensi maanantaina. Lue koko uutinen:

