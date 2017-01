Uutinen

Etelä-Saimaa: Pihapiirin ihmeitä Ruokolahdelta valokuvakeskuksen näyttelyssä Kaakkois-Suomen valokuvakeskuksen uuden vuoden aloittaa Jarmo Mäntykankaan valokuvanäyttely. Mäntykangas on rakentanut näyttelyn kuvista, jotka hän on ottanut omassa pihapiirissään. Näyttelyn nimi on Minäkään en kaikkea usko. Mäntykangas on ruokolahtelainen harrastajavalokuvaaja. Hän aloitti valokuvausharrastuksen 1980 aluksi Imatran kameraseuran riveissä. Myöhemmin hän siirtyi lappeenrantalaisen Saimaan kameraseuran jäseneksi. Mäntykangas osallistui ensi kertaa kansainväliseen valokuvanäyttelyyn lokakuussa 2010. Sen jälkeen hän on osallistunut niihin aktiivisesti. Hänen kuviaan on hyväksytty yli 1 500 kertaa 350 eri näyttelyyn 72 eri maassa. Maailmalla on nähty Mäntykankaalta 327 eri kuvaa. Hän on saavuttanut kansainväliset valokuvauksen EFIAP/s- ja PPSA-arvonimet, joita on harvalla suomalaisella. Jarmo Mäntykankaan valokuvanäyttely Minäkään en kaikkea usko 4.2. asti. Kaakkois-Suomen valokuvakeskus, Galleria Pihatto, Valtakatu 80, Lpr. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/11/Pihapiirin%20ihmeit%C3%A4%20Ruokolahdelta%20valokuvakeskuksen%20n%C3%A4yttelyss%C3%A4/2017121764843/4