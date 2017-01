Uutinen

Etelä-Saimaa: Pankit hakevat sopivaa aukioloaikaa — Lappeenrannassa Nordea supistaa, Osuuspankki laajentaa Pankkialalla kokeillaan nyt monenlaisia aukioloratkaisuja. Lappeenrannassa Osuuspankin konttori pitää pian ovia auki kahdeksaan asti, Nordea puolestaan lopetti juuri pidennettyjen aukiolojen kokeilun. Tammikuun lopussa Suomenniemen Säästöpankin konttori Suomenniemellä lopettaa kokonaan säännöllisen aukiolon. Siellä käteisnostot siirtyvät apteekkiin ja pankki tarjoaa jatkossa neuvontapalveluita vain ajanvarauksella. Nordean Lappeenrannan-konttori kokeili pidempää aukioloaikaa lokakuun alusta vuodenvaihteeseen. Ovet pidettiin auki iltaseitsemään asti. — Silloin huomattiin, että kysyntä on kuitenkin aika vähäistä. Kauppakeskuksessakin alkaa olla aika hiljaista siinä illalla, kertoo konttorijohtaja Paula Salli. Osuuspankki laajentaa Lappeenrannan ja Imatrankosken konttoreiden aukioloaikaa tammikuun 23. päivästä alkaen. Silloin ovet pidetään auki maanantaista torstaihin kello 8—20 ja perjantaisin 8—16.30. Samaan aikaan pankki kuitenkin supistaa Ruokolahden ja Joutsenon konttorien aukioloa. Vaikka aukioloajoissa on suuria eroja, sillä ei välttämättä ole asiakkaalle suurta merkitystä, sillä monet konttorit tarjoavat neuvontapalveluita ajanvarauksella myös aukioloajan ulkopuolella. Myös Nordealta voi varata asiointiaikoja aamukahdeksasta iltakahdeksaan. Kassapalvelut suljetaan yleensä varhain myös niissä pankeissa, jotka pitävät ovensa illalla auki. Esimerkiksi Oma-säästöpankki on Lappeenrannassa auki useimpina päivinä iltakuuteen asti, mutta sekin sulkee kassapalvelut kello 16. Konttorijohtaja Ulla Oinonen kertoo, että suurin osa kassapalveluita käyttävistä asiakkaista tulee paikalle jo aamulla. — On siinä toki myös turvallisuuskysymys. Emme halua, että ne rahat ovat enää illalla tuossa tarjolla, hän sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/11/Pankit%20hakevat%20sopivaa%20aukioloaikaa%20%E2%80%94%20Lappeenrannassa%20Nordea%20supistaa%2C%20Osuuspankki%20laajentaa/2017121763157/4