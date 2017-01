Uutinen

Etelä-Saimaa: Pakettiliikenne kasvaa ja bussivuorot vähenevät — Matkahuolto turvautuu korvaaviin kuljetuksiin Kuluttajien innostus verkkokauppaan on tuonut muutoksia Matkahuollon toimintaan. Toimitusjohtaja Jarmo Oksaharju kertoo pakettiliikenteen määrän nousseen tasaisesti viimeisten 3—4 vuoden aikana. — Vuonna 2015 kuljetimme noin 11 miljoonaa pakettia. Viime vuonna pakettiliikenteen volyymi kasvoi kaksinumeroisella luvulla. Yhtiö joutuu myös sopeutumaan linja-autoliikenteen myllerryksiin. Esimerkiksi Pohjolan liikenne ja Savonlinja ilmoittivat hiljattain lopettavansa Lappeenrannan ja Helsingin välillä ajavia vuoroja. Oksaharjun mukaan Helsingin suunnasta liikennöivien linja-autojen tavaratiloissa on kulkenut merkittävät määrät paketteja. — Iso osa verkkokaupasta ostetuista tuotteista tilataan ulkomailta. Paketit saapuvat satamiin, josta ne kuljetetaan edelleen sisämaahan. Bussivuorojen lakkauttamisesta huolimatta paketit toimitetaan perille jatkossakin. Oksaharju kertoo yhtiön käyttävän korvaavia kuljetuksia linja-autovuorojen rinnalla. — Bussikuljetus on aina ensisijainen tapa, sillä se on ympäristöystävällistä ja taloudellisesti tehokasta. Jos se ei ole mahdollista, niin ostamme esimerkiksi rekka- tai kuorma-autokuljetuksen. Noin 25 prosenttia pakettien runkokuljetuksista toteutetaan muilla kuin bussikuljetuksilla. Lue aiheesta lisää keskiviikon Etelä-Saimaasta tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/11/Pakettiliikenne%20kasvaa%20ja%20bussivuorot%20v%C3%A4henev%C3%A4t%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Matkahuolto%20turvautuu%20korvaaviin%20kuljetuksiin/2017121761693/4