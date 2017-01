Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuoret Kotkat tarjoaa perinteistä kerhotoimintaa lapsille Sari Päivinen askartelee lumihiutaleita lasten kanssa Joutsenon työväentalolla tänään viidestä eteen päin. Päivinen ohjaa Nuorten Kotkien kerhoa, jonka kevätkausi pyörähtää käyntiin.— Kerhossa askartelemme, piirrämme, leikimme, leivomme, pelaamme ja ulkoilemme. Sellaista perinteistä toimintaa, josta lapset tykkäävät, Päivinen kuvailee.Kerho-ohjelma oli samanlaista 32 vuotta sitten, jolloin Päivinen aloitti Nuorissa Kotkissa. Hän meni 7-vuotiaana kavereiden vanavedessä kodin lähellä olleeseen kerhoon.— Meitä oli silloin Joutsenossa lähemmäs 30 kerholaista. Parasta kerhossa oli yhdessä olo kavereiden kanssa.Harrastus siirtyy sukupolvelta toiselle. Joidenkin Päivisen entisten kerhokavereiden lapsia on nyt hänen kerhossaan.Joutsenon Nuorissa Kotkissa käy vaihtelevasti 5—10 iältään 5—12-vuotiasta lasta. Kaksi 14—15-vuotiasta tyttöä vetää kerhoa Päivisen rinnalla vertaisohjaajina.— Lappeenrannan kerhoissa käy enemmän porukkaa, Päivinen kertoo.Nuorilla Kotkilla on pitkät perinteet. Toiminta alkoi jo 1940-luvulla.Vaikka kyse on sosiaalidemokraattisen puolueen lapsitoiminnasta, aatteellisuus ei näy Päivisen mukaan toiminnassa millään tavoin.— Kerhoissa ei puhuta politiikkaa.Nuorten Kotkien periaatteisiin kuuluvat muun muassa tasa-arvo, kansainvälisyys ja kestävä kehitys. Retket ja leirit ovat osa toimintaa, ja tuolloin eri kerhojen lapset pääsevät tapaamaan toisiaan.Lappeenrannan Nuorilla Kotkilla on Joutsenon lisäksi neljä muuta kerhoa. Ne kokoontuvat kerran viikossa Tirilän, Lauritsalan ja Lappeenrannan työväentaloissa sekä Kesämäen koulussa. Nuorten Kotkien kerhot: ma Tirilän työväentalo klo 16, ti Lauritsalan työväentalo klo 15.30, ke Kesämäen koulu klo 14 ja Joutsenon työväentalo klo 17, to nikkarointikerho Lappeenrannan työväentalo klo 15.30. Lue koko uutinen:

