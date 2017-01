Uutinen

Etelä-Saimaa: Mona Taipale Etelä-Karjalan lapsi- ja perhepalvelujen muutosagentiksi Mona Taipale on valittu lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman muutosagentiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin (Eksote). Määräaikainen tehtävä kestää vuoden 2018 loppuun asti. Taipaleen edellinen työpaikka oli amanuenssina Lappeerannan taidemuseossa. Taipale on työskennellyt pitkään kunta-alalla ja projektitöissä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri ja filosofian maisteri. Lapsi- ja perhepalvelujen valtakunnallisella muutosohjelmalla on tarkoitus edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhdevertaisuutta Suomessa. Muutosagentin on tarkoitus edistää hanketta maakunnassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/11/Mona%20Taipale%20Etel%C3%A4-Karjalan%20lapsi-%20ja%20perhepalvelujen%20muutosagentiksi/2017121770345/4