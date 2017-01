Uutinen

Etelä-Saimaa: Mistä sote-uudistuksen säästöt syntyvät, ministeri Pirkko Mattila? Sote-uudistus antaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja tarvitsevalle vuodesta 2019 lähtien vaiheittain vapauden valita terveydenhuoltonsa sote-keskukselta. Tarjoaja voi olla maakunnan yhtiö, yksityinen yritys tai kolmannen sektorin järjestö tai säätiö. Sote-keskusten rahoitus tulee valtiolta maakuntien kautta, joilla on järjestämisvastuu ja jotka hyväksyvät sote-keskukset. Myös julkisten maakunnallisten sote-keskusten, kuten Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), pitää yhtiöittää toimintaansa. Asiakkaat voivat kerran vuodessa valita, mistä haluavat terveyspalvelunsa saada. Jos he eivät valitse itse, heille määrätään lähin sote-keskus. Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (ps.) sote-maakuntakierros ulottui tiistaina Lappeenrantaan. Kysyimme ministerin näkemyksiä sote-uudistuksesta. Sote-palvelut maksavat vuosittain 22 miljardia euroa. Mistä sote-uudistuksen vuosittaiset kolmen miljardin säästöt syntyvät, ministeri Pirkko Mattila? — Ne syntyvät palveluketjujen yhtenäistämisestä, siitä että ihminen saa sosiaali- ja terveyspalvelunsa yhdeltä luukulta. Kutsun sitä palveluketjun virtaviivaistamiseksi. — Toiseksi säästöt syntyvät potilastietojärjestelmien yhtenäistämisestä, siitä että kaikki tieto potilaasta on kaikkien toimijoiden löydettävissä yhdestä paikasta. Kun tieto ja sen analyysit ovat kaikkien saatavilla, syntyy säästöjä. Tiedon integraatio on hyvin olennaista sote-uudistuksessa. Voiko valinnanvapaus johtaa siihen, että sote-keskukset valikoivat itselleen vain helpot asiakkaat, ja vaikeimmat sekä siten eniten kustannuksia aiheuttavat jäävät julkisille? — Valinnanvapaus on sote-uudistuksessa iso asia, eikä sellaista ole aiemmin Suomessa ollut. Se pitää toteuttaa vaiheittain, ja valvontajärjestelmän pitää toimia niin, ettei kermankuorintaa tapahdu. Valinnanvapauden pitää tarkoittaa asiakkaiden eikä yritysten valinnanvapautta. Koska sote-keskukset saavat yhteistä rahaa, niiden pitää olla toiminnaltaan avoimia, läpinäkyviä. Miten yksityisten sote-keskusten, jotka voivat olla pörssiyhtiöitä, toiminnan läpinäkyvyys voidaan varmistaa? — Keskustelua tästäkin on jatkettava, ennen kuin lopullisia päätöksiä voidaan eduskunnassa tehdä. Viime vuosikymmenen aikana lääkäreiden määrä on vähentynyt perusterveydenhuollosta viisi ja yksityisellä puolella kasvanut 60 prosenttia? Onko pelkoa, että kaikki julkisen puolen lääkärit lähtevät yksityisiin sote-keskuksiin? — Eiköhän järjestelmä, jossa asiakas valitsee palveluntarjoajan, löydä tähän ajan mittaan tasapainon. Voi tietysti olla, että osa lääkäreistä, kuten esimerkiksi silmälääkärit jo nykyisin, löytyvät jatkossa vain yksityiseltä puolelta, joiden palvelut voi sitten hankkia palvelusetelillä. Osa palveluistahan taataan joka tapauksessa terveydenhuoltolain perusteella. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/11/Mist%C3%A4%20sote-uudistuksen%20s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6t%20syntyv%C3%A4t%2C%20ministeri%20Pirkko%20Mattila/2017121763016/4