Uutinen

Etelä-Saimaa: Green Energy Finland edustaa Suomea kansainvälisessä bisneskilpailussa — lappeenrantalaisyritystä voi äänestää netissä Lappeenrantalainen Green Energy Finland tavoittelee voittoa eurooppalaisessa bisneskilpailussa. Aurinkoenergia-alalla toimiva Green Energy Finland edustaa Suomea sarjassa, jossa yritysten liikevaihto on alle 25 miljoonaa euroa. European Business Awards (EBA) on Euroopan suurin yrityskilpailu. Tänä vuonna mukana on yli 33 000 yritystä, jotka ovat lähtöisin 34 eri maasta. Myös yleisö pääsee äänestämään omia suosikkejaan kilpailussa. Green Energy Finlandia voi äänestää tästä. Kilpailun parhaat yritykset saavat Ruban d’Honneur kunniamaininnan helmikuussa. Kilpailun voittajat julistetaan EBA:n palkintokgaalassa kesäkuussa. 33 työntekijän lappeenrantalaisyritys hankki mainoskasvokseen Ritariässä- ja Baywatch -sarjoista tunnetun David Hasselhoffin. Hasselhof esiintyy myös yhtiön mainosvideolla, jonka näet oheisesta upotuksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/11/Green%20Energy%20Finland%20edustaa%20Suomea%20kansainv%C3%A4lisess%C3%A4%20bisneskilpailussa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89lappeenrantalaisyrityst%C3%A4%20voi%20%C3%A4%C3%A4nest%C3%A4%C3%A4%20netiss%C3%A4/2017121770198/4