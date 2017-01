Uutinen

Etelä-Saimaa: Virasojan väkeä muutti Imatran Linnalan koulukylään — ensivaikutelmissa ei ollut valittamista Imatran Linnalan moduulikoulukylä sai uusia asukkaita maanantaina. Entiselle pesäpallokentälle siirtyi kevätlukukauden alkajaisiksi noin sata Virasojan suljetun koulun oppilasta.Joukkoa johtanut Virasojan koulun apulaisjohtaja Jouni Sihvonen löysi paikkansa ykköspesältä. Samaan ruutuun sijoittui myös osa oppilaista. Loput ohjattiin vanhan kolmospesän paikkeilla olevaan rakennukseen. Virasojalaisten viimeisin ajolähtö purettiin sisäilmaongelmien takia käyttökiellon saaneista Vuoksenniskan Havurinteen tiloista. Linnalaan muuttivat Virasojan alueen 3-6 luokkien oppilaat, joilla meno on viime ajat ollut hieman kuin vanhan ajan kiertokoulussa. — Muutto oli kolmas vuoden sisään. Aika epävakaissa oloissa nämä nuoret ovat koulutietään joutuneet kulkemaan, Sihvonen pohtii. Alku on opettelua opettajillakin. Ensimmäisenä aamupäivänä moni paperi ja tavara on vielä matkalla jossakin. — Ensimmäinen viikko menee varmaan näissä. Toisella päästään paremmin koulunkäynnin alkuun, Sihvonen suunnittelee. Virasojan kutosluokkalaiset Sini Saukko, Eeva Buchelnikova ja Erika Lankinen sanovat saaneensa uudesta koulustaan rohkaisevat ensivaikutelmat. — Hyvä oli, että päästiin sisäilmaongelmista pois. Oireilua oli Havurinteellä vähän itselläkin, tytöt kertovat. Pettymys ei ollut ensimmäinen ruokailukaan. Mansikkalan ruokala tarjoili kanaa ja riisiä. Maistui, koululaiset kehaisevat. Lue koko uutinen:

