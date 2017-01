Uutinen

Etelä-Saimaa: Teknologiakerho tarjoaa ohjelmointia ja robotiikkaa Lappeenrannassa Lappeenrannassa aloittaa toimintansa pääasiassa 12—16-vuotiaille tarkoitettu teknologiakerho. Kerhoa vetää Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteinen LUMA-keskus Saimaa. Ensimmäinen kerta on huomenna keskiviikkona, ja noin kaksituntiset kokoontumiset jatkuvat keskiviikkoisin kevään ajan. Kerho on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista 10. tammikuuta mennessä. Jos tilaa on, mukaan pääsee myöhemminkin. Kerhokokoontumisten teemat vaihtelevat ohjaajien ja kerholaisten kiinnostuksen mukaan. Ohjaajina toimivat Jouni Könönen Saimaan ammattikorkeakoulusta ja LUMA-tiimin teekkarit. Tammikuun kokoontumisissa tutustutaan Arduino-elektroniikkaan. Arduino on sekä elektroniikka-alusta että ohjelmointiympäristö, joka mahdollistaa siihen liitettyjen elektroniikkakomponenttien ohjelmoimisen. Helmikuussa kerho etenee Lego-robottien ohjelmointiin, ja kokoontumisissa tutustutaan näiden itse rakennettavien robottien ohjaamiseen. Kerho kokoontuu Skinnarilan Technopoliksessa (Laserkatu 6—8, Lpr) tilassa F014. Se on G-rakennuksessa, ja sisäänkäynti tapahtuu sisäpihan puolelta. Teknologiakerho Skinnarilan Technopoliksessa 11.1. kello 16.30. Lisätietoa: jouni.kononen@saimia.fi tai leena.ikonen@lut.fi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/10/Teknologiakerho%20tarjoaa%20ohjelmointia%20ja%20robotiikkaa%20Lappeenrannassa/2017121759063/4