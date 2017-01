Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalsaaren historian tekoon tuli avustus uudelta säätiöltä Taipalsaarelaisen Veikko Rikkosen säätiön ensimmäinen apuraha on myönnetty Taipalsaaren historiankirjoitukselle. Paikallishistoria on tarkoitus kirjoittaa vuosina 2017—2020, ja säätiö avustaa hanketta 10 000 eurolla. Veikko Rikkosen säätiö on perustettu syyskuussa 2016 ja rekisteröity joulukuussa 2016. Säätiö jakaa vuosittain Veikon päivänä apurahoja sekä taipalsaarelaisille opiskelijoille että Taipalsaarella toimiville yleishyödyllisille yhteisöille. Säätiön apurahat tulevat jatkossa haettaviksi syksyllä. Säätiön hallituksen puheenjohtajan Juha Turkian mukaan tarkoitus on jakaa kokoluokaltaan isoja apurahoja, jotta niillä on mahdollista myös saada jotain aikaiseksi. Taipalsaaren kunnalla ei toistaiseksi ole kirjoitettuna perusteelliseen historiantutkimukseen pohjautuvaa historiaa. Nyt vireille pantu paikallishistoria on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2012, jolloin Taipalsaaren kunta täyttää 450 vuotta. Teoksesta on Taipalsaari — Sinisen Saimaan sydämessä -niminen hankesuunnitelma jonka on tehnyt kulttuuriantropolgi Kristiina Korjonen-Kuusiluoma. Taipalsaaren kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa varata historiankirjoitusprojektia varten 71 400 euroa talousarviovuosille 2017—2020. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/10/Taipalsaaren%20historian%20tekoon%20tuli%20avustus%20uudelta%20s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6lt%C3%A4/2017121758963/4