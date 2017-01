Uutinen

Etelä-Saimaa: Taideopiskelijat kuvasivat lempipaikkojaan Imatralla — tuloksena näyttely Linnalan kampuksella Haluatko tietää, miltä Imatra näyttää taideopiskelijoiden silmin? Vastauksen antaa Linnalan kampuksella esillä oleva kansainvälinen näyttely. Siellä on esillä 14 Saimaan ammattikorkeakoulussa opiskelevan taideopiskelijan kasvokuva sekä näkemys lempipaikastaan kaupungissa, tiedottaa ammattikorkeakoulu. Näyttely on pystytetty liettualaisen valokuvaajan Petras Saulenasin johdolla. Saulenas opettaa valokuvausta liettualaisessa Kauno Kolegija -ammattikorkeakoulussa. — Vierailin Saimaan ammattikorkeakoulun kansainvälisellä viikolla lokakuussa. Ohjasin viikon aikana työpajaa, jonka aluksi halusin kuvata kaikki osallistujat. Siitä ajatus lähti, Saulenas kertoo tiedotteessa. Työpajan aluksi Saulenas kuvasi jokaisesta opiskelijasta potretin. Opiskelijat puolestaan valitsivat lempipaikkansa Imatralta tai Linnalan kampukselta ja kuvasivat sen Saulenasin opastuksella. Suomalaisten opiskelijoiden lempipaikat löytyivät luonnosta, vaihto-opiskelijoiden Linnalan kampukselta. Näyttelyn kuvat ovat esillä valaistuissa laatikoissa. Esitystapa yhdistää Saulenasin mukaan nykyajan ja perinteisen valokuvan. Näyttely on esillä Linnalan kampuksella (Tietäjänkatu 5, Imatra) toistaiseksi. Lue koko uutinen:

