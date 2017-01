Uutinen

Etelä-Saimaa: Pien-Saimaan Riutanselällä vaarallinen railo Pien-Saimaan Riutanselällä on noin kolme kilometriä pitkä ja leveä railo, varoittaa sunnuntaina Riutanselällä käynyt Esko Kähö. Hänen mukaansa moottorikelkkailijan vajoaminen veteen sunnuntaina johtui tästä railosta. — Siitä pelastettiin moottorikelkka jo noin puolitoista viikkoa sitten, Kähö kertoo. Kähön mukaan railo alkaa Orjainniemestä ja jatkuu Illukansaarta sivuten Palosensaaren länsipuolelle. Railon kohdalla on jääröykkyä, joka on paikoin jopa puolitoista metriä korkeaa. Röykky on Kähön mukaan hengenvaarallinen kelkkailijoille. — Lemi-Taipalsaari-kelkkareitti kulkee tasan poikki railon, hän kertoo. Kähö näki sunnuntaina kun kahdesta kelkkailijasta toinen vajosi jäihin railon luona. Toinen kelkkailija sai hänet pelastetuksi. — Kelkka kiersi railoa ja joutui sulaan rannan lähellä, Kähö kertoo. Hän epäilee, että railon syynä on virtaus tai veden laskusta johtunut halkeama. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/10/Pien-Saimaan%20Riutansel%C3%A4ll%C3%A4%20vaarallinen%20railo/2017121759618/4