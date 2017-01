Uutinen

Etelä-Saimaa: Paroc sulkemassa Oulun kivivillatehtaan, yt-neuvottelut koskevat 70 henkilöä Paroc Group suunnittelee Oulun kivivillatehtaan toiminnan alasajoa, ja tuotannon sekä Oulussa olevien tukitoimintojen siirtämistä ja keskittämistä muille Parocin tehtaille ja toimipaikoille. Tiedotteessaan yhtiö kertoo, että tehtaan sulkemissuunnitelman taustalla on kotimaisen tuotannon ylikapasiteetti. Yhtiö varautuu Oulun kivivillatehtaan toiminnan lakkauttamiseen käynnistämällä yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko Oulun henkilöstöä, yhteensä noin 70 henkilöä. Neuvottelujen ulkopuolella on operatiivinen myyntihenkilöstö. — Oulussa sijaitseva tehdas on vanha, ja entuudestaan korkean kulurakenteen lisäksi sen toiminnan jatkaminen vaatisi mittavia investointeja lähitulevaisuudessa, Parocin toimitusjohtaja Kari Lehtinen sanoo. Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen helmikuun loppuun mennessä. Mahdollisen alasajon tarkempi aikataulu päätetään neuvottelujen jälkeen. Paroc sulki Lappeenrannan tehtaansa viime huhtikuussa. Tehtaan sulkeminen vei Lappeenrannasta 250 teollisuuden työpaikkaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/10/Paroc%20sulkemassa%20Oulun%20kivivillatehtaan%2C%20yt-neuvottelut%20koskevat%2070%20henkil%C3%B6%C3%A4/2017121763637/4