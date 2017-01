Uutinen

Etelä-Saimaa: Pallo-Kotien Sari Airas ehdolla vuoden LHBTI-yrittäjäksi Lappeenrannassa toimivan Pallo-Kotien palvelujohtaja Sari Airas on ehdolla vuoden LHBTI-yrittäjäksi. Palkinto jaetaan sateenkaarikansan Gay Gaalassa 2. helmikuuta.Gaalan esittelytekstissä vuonna 2000 perustetun Pallon kerrotaan tarjoavan huostaanotetuille lapsille ja nuorille kodin. Lisäksi Pallo tukee heidän vanhempiaan. Pallossa työskentelee parikymmentä aikuista.Airas on työskennellyt lastensuojelussa noin 20 vuotta. Koulutukseltaan hän on sosionomi ja työnohjaaja. Vuonna 2015 hänet valittiin Linnoituksen Joulumuoriksi Lappeenrannassa.Vuoden LHBTI-yrittäjiksi ovat ehdolla myös designkeittiöitä myyvän Helnon Asmo Noronen ja koruyritys Sora Designin Soili Rautanen. LHBTI on lyhenne, joka tarkoittaa lesboja, homoja, biseksuaaleja, transihmisiä ja intersukupuolisia.Vuoden heteroksi Gay Gaalassa on ehdolla lauritsalalaislähtöinen Helsingin piispa Irja Askola. Muut ehdokkaat sarjassa ovat toimittaja Tuomas Enbuske ja ylikersantti Juho Pylvänäinen.Vuoden homo, bi tai trans -kategoriassa ehdolla ovat transaktivisti Maru Hietala, laulaja Saara Aalto ja tubettaja Tuure Boelius.Gaalan yleisöäänestys on auki 29. tammikuuta asti.Sari Airaksen ehdokkuudesta uutisoi ensin Lappeenrannan Uutiset. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/10/Pallo-Kotien%20Sari%20Airas%20ehdolla%20vuoden%20LHBTI-yritt%C3%A4j%C3%A4ksi/2017121763867/4