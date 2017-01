Uutinen

Etelä-Saimaa: Ministeri Pirkko Mattila tutustuu Eksoteen Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps.) vierailee Etelä-Karjalassa tiistaina ja keskiviikkona. Yleisön tavattavissa hän on huomenna keskiviikkona. Tänään tiistaina Mattila on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) vieraana. Yleisötilaisuudet alkavat tiistaina Lemiltä, missä ministeri on Kouvolan baarissa kello 9.40 alkaen. Savitaipaleen valtuustosalissa alkaa tilaisuus kello 11.45, Lappeenrannan kauppakeskus Isossa-Kristiinassa kello 14 ja Luumäen torilla kello 16. Lue koko uutinen:

