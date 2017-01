Uutinen

Etelä-Saimaa: Lemin kunnanvirasto siirretään takaisin kunnan keskustaan Reilut puoli vuotta Palolakodin tiloissa toiminut Lemin kunnanvirasto siirretään takaisin keskustaan. Muutto tapahtuu ensi viikolla.Kunnan hallinto siirretään takaisin parakkitiloihin, joissa kunnanvirasto toimi myös aikaisemmin. Kunta on ostanut Cramo Oy:ltä vuokratut parakit joulukuussa solmitulla kaupalla.Viipalekunnanviraston veroton kauppahinta on 490 000. Kaupan kunta rahoittaa lainalla. Talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkäsen mukaan reilu puolen vuoden evakkoretki Palolaan oli kuitenkin kunnan talouden kannalta hyvä asia.— Alun perin parakkien omistaja vaati kauppahinnan lisäksi kunnalta sitoutumista viiden vuoden vuokrasopimukseen. Nyt myyjä tuli hinnassa meitä vastaa, Pitkänen kertoo. Kunta on maksanut parakeista aikaisemmin noin 100 000 euron vuosivuokraa. Pitkänen laskee, että kunta säästi noin puoli miljoonaa euroa Palolaan muutolla. Lemin kunnanvirasto muutettiin Palolankodin tiloihin viime vuoden toukokuussa. Kunnanviraston työpaikat siirrettiin väliaikaisiin tiloin vanhassa kunnantalossa esiintyvien pahojen sisäilmaongelmien takia. Pitkäsen mukaan myös Palolakodista joudutaan muuttamaan pois huonon sisäilman takia. Osa henkilökunnasta on puolessa vuodessa saanut huonosta sisäilmasta jo niin pahoja oireita, että he eivät voi enää työskennellä heille alun perin osoitetuissa tiloissa. Lue koko uutinen:

