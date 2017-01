Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan lumiveistospuisto odottelee vielä lunta Lappeenrannan Kasinopuistoon ei saadakaan lumiveistospuistoa ensi viikonlopuksi kuten oli aikomus. Sen toteuttamiseen ei ole tarpeeksi lunta. — Lumiveistospuisto on kyllä tarkoitus rakentaa heti, kun lumitilanne näyttää paremmalt, Lappeenrannan kaupungin hankekoordinaattori Marika Heinilä kertoo tiedotteessa. Lumenveiston ohjaajaksi on lupautunut liikunnanohjaaja-kuvanveistäjä Satu Jaatinen. Hän muistuttaa tiedotteessa, että lumiveistosten onnistumiseksi ei riitä pelkästään lumen määrä. Lumen on oltava myös oikean laatuista, jotta sitä on hyvä työstää. Kaupunkilaiset voivat ilmoittautua lumenveistoon yksin tai ryhmänä. Lumenveiston ajankohta ilmoitetaan, jahka se sään puolesta onnistuu. Heinilän mukaan lumiveistospuiston on tarkoitus omalta osaltaan elävöittää sataman talvikautta. Tätä ajatusta toteuttaa jo satamatorin väriympyränä tunnetulle alueelle jäädytetty noin 300 neliömetrin kokoinen luistelukenttä. Sillä vietetään luistelutapahtumaa lauantaina 14. tammikuuta kello 11 alkaen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/10/Lappeenrannan%20lumiveistospuisto%20odottelee%20viel%C3%A4%20lunta/2017121761457/4