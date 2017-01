Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan länsialueen vähenevistä liikuntatiloista heräsi huoli — Kaupunki lupaa ratkaista ongelman Lappeenrannan länsialueen liikuntatilat vähenevät noin 700 neliömetrillä, jos kaupungin tämänhetkiset suunnitelmat toteutuvat. Kaupunki aikoo keskittää liikuntapalvelut tulevaan Sammontalon liikuntahalliin. Sen on tarkoitus valmistua vuosikymmenen vaihteen jälkeen Sammonlahden koulun yhteyteen. Halli korvaa Sammonlahden nykyisen liikuntahallin sekä Skinnarilan, Lavolan ja Kourulan salit. Lappeen koulun liikuntahalli jää paikoilleen. Muutoksen ovat osa länsialueen palveluverkkouudistusta. Länsialueen asukasyhdistyksen varapuheenjohtaja Esko Huttunen sanoo, että Sammontalon yhteyteen suunniteltu uusi 1 200 neliömetrin halli ei ole riittävän kokoinen. Nykyään liikuntasaleja on noin 2 300 neliömetrin verran, mutta muutoksessa neliöt vähenisivät 1 600:aan. — Uusi liikuntahalli on alimitoitettu. Iltakäyttö tavallisilta veronmaksajilta loppuu, eikä se palvele koulumaailmaa. Oppilaiden määrä Sammonlahden koulussa kolminkertaistuu ja tilamäärä putoaa yli 700 neliömetrillä nykyisestä. Liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman myöntää ongelman. Hänen mukaansa uudesta hallista pitäisi tehdä vähintään 1 600 neliön kokoinen, jotta se korvaisi kaikki poistuvat toiminnot. Oksman uskoo, että kaupunki keksii ratkaisun, joka ei vähennä liikuntamahdollisuuksia. Yksi vaihtoehto on, että päiväkotien liikuntatilat otetaan myös ilta- ja viikonloppukäyttöön. Niissä pystyttäisiin järjestämään sellaisia jumppia, jotka eivät vaadi korkeita hallitiloja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/10/Lappeenrannan%20l%C3%A4nsialueen%20v%C3%A4henevist%C3%A4%20liikuntatiloista%20her%C3%A4si%20huoli%20%E2%80%94%20Kaupunki%20lupaa%20ratkaista%20ongelman/2017121755432/4