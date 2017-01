Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuhasensaaren rantayleiskaava tulossa nähtäville Lemin Kuhasensaaren rantayleiskaava on tulossa nähtäville. Maankäyttöä Kuhasensaarella säätelee ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan on tehty kuitenkin niin monta muutosehdotusta, että kaavoitusviranomaiset ovat päättäneet päivittää myös rantayleiskaavan.— Rantayleiskaava synkronisoidaan valmistumassa olevan ranta-asemakaavan kanssa, maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio sanoo.Lemin kunnanhallitus käsitteli nyt voimassa olevan kaavaan tehtyjä muutoshakemuksia maanantain kokouksessa. Ranta-asemakaavaan on tehty muutoshakemuksia, joissa haetaan muutosta muun muassa kaavassa märiteltyyn rakennuspaikkaa tai lisärakennusoikeuteen. Alueen ranta-asemakaava on Hirvikallion mukaan menossa kunnanhallituksen ja- valtuuston hyväksyttäväksi. Rantayleiskaava tulee nähtäväksi ensi viikolla. Kunnan talous- ja hallintojohtajan Pentti Pitkäsen mukaan kiivasta keskustelua on herättänyt Kuhasensaaren lomakylä. Osa lomakylän naapureista pelkää, että lomakylän toiminnan laajentamisesta aiheutuu häiriötä muille alueen mökkiläisille. Venäläisten omistama Kuhasensaari Club -osakeyhtiö osti leirikeskuksen Vantaan kaupungilta vuonna 2013. Lue koko uutinen:

