Etelä-Saimaa: Hyydyttikö pakkanen kotikompostorisi? Katso vinkit sen elvyttämiseksi! Kotikompostointi on ekologinen tapa käsitellä keittiön biojätteet. Koska biojätettä syntyy ympäri vuoden, on tärkeää valita kompostori, joka toimii myös talvella. Kompostoitumisen onnistumiseksi tärkeintä on valita lämpöeristetty kompostori, joka on tarkoitettu Suomen olosuhteisiin. Myös kompostorin kannen ja pohjan pitää olla hyvin eristetty, jotta lämpö säilyy kompostorissa pakkasellakin. — Kompostin lämpö syntyy pieneliöiden hajottaessa biojätettä. Kun kompostoriin viedään säännöllisesti uutta jätettä, hajottajilla riittää ruokaa omiin elintoimintoihinsa ja ne tuottavat lämpöä. Siksi on tärkeää pitää hajottajat tyytyväisinä, sanoo puutarhaneuvoja Riikka Kerttula Biolanilta. Hajottajat tarvitsevat myös happea. Jotta kompostorin sisältö säilyy riittävän ilmavana, biojätekerrosten väliin lisätään kuiviketta, vähintään kolmasosa viedyn jätteen määrästä. — Hyvä kuivike sisältää turvetta ja karkeaa puuainesta. Turve imee nesteitä itseensä ja tasaa kompostimassan kosteutta. Kun kuivikkeen laittaa tuoreen jätteen päälle, se eristää samalla lämpöä. Tämä on hyvä muistaa etenkin talvella, vinkkaa Kerttula. Jos biojätettä kertyy vähän, hajottajien elintoiminnot hidastuvat ja ne saattavat siirtyä lepotilaan. Silloin kompostorin lämpötila laskee. Sen voi estää lisäämällä jätteen joukkoon kompostiherätettä tai käyttämällä energiaa ja typpeä sisältävää talvikuiviketta. Nämä saavat pieneliöt virkistymään. Vaikka kompostorin sisällä oleva kompostimassa olisi jäässä, kompostoria voidaan käyttää normaalisti. Jäätymisestä ei ole mitään haittaa syntyvälle kompostimullalle. Jos kompostori ei käynnisty itsekseen, se on syytä herätellä viimeistään siinä vaiheessa, kun tila alkaa loppua. — Turvallinen keino herättää jäähtynyt kompostori on täyttää kanisteri tai muovipulloja kuumalla vedellä ja haudata ne pintajätteen joukkoon. Kuumavesiastiaa kannattaa vaihtaa muutaman päivän ajan. Lämpö herättää pieneliöt horroksestaan ja kompostoituminen alkaa, kertoo Kerttula. Kompostoria ei kannata kastella kuumalla vedellä, ettei se kostu liikaa. Märkä komposti on ilmaton ja alttiimpi jäätymään uudelleen. Lue koko uutinen:

