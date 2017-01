Uutinen

Etelä-Saimaa: Huhtiniemi-sopimuksesta ulkopuolinen selvitys, ”että onko tässä kustu silmään vai mitä tässä on tapahtunut” Lappeenrannan kaupunginhallitus teettää ulkopuolisen selvityksen Huhtiniemen kylpylähotellihankkeen sopimuksista. Kaupunginhallitus jätti maanantaina pöydälle kaupunginsihteeri Juha Willbergin valmisteleman Huhtiniemi-sopimuksen raukeamista koskevan asian. Lappeenrannan kaupunginhallitus ei tyytynyt näkemykseen, jonka mukaan kaupunki ei ole oikeutettu sovittuihin sopimussakkoihin ja korvauksiin Ultivistalta/Buildialta. — Haluamme selvittää itselle ja kuntalaisille ihan kylmästi, mitä tässä asiassa on oikein tapahtunut. Tästä pitää saada ulkopuolinen arvio, toinen näkemys, selvittää kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.). Kakkolan mukaan asiaan liittyvät dokumentit on käytävä läpi. — Että onko tässä kustu silmään vai mitä on tapahtunut. Kaupunginhallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan Jani Mäkelän (ps.) mielestä ulkopuolinen selvitys on kaikkien kannalta viisainta. — Koska kaupungin organisaatiossa jotkut ihmiset ovat olleet itse sopimuksia valmistelemassa ja asiaa pyörittäneet. Näin saamme tähän puolueettoman, ulkopuolisen näkemyksen. Toinen varapuheenjohtaja Ari Torniainen (kesk.) sanoo, että selvityksen on oltava perusteellinen. — Mitä neuvotteluja on käyty ja miten puuttuvia allekirjoituksia pyydetty. Juha Willbergin mukaan hankkeen alullepanija Conte Invest on nyt oikeutettu saamaan takaisin maksamansa kaavoituksen käynnistysmaksun 100 000 euroa. Viime vuodet kylpylähankkeen osapuolena on ollut Buildia, jonka omistavat Ultivista ja Conte Invest. Sen sijaan kaupunki ei saisi kahdessa eri sopimuksessa sovittuja sopimussakkoja ja korvauksia Buildialta/Ultivistalta. 300 000 euron sakot ja enintään 80 000 euron korvaukset joutuisi sopimusten mukaan maksamaan se osapuoli, jonka takia hanke raukeaa. Tässä tapauksessa hanke raukesi siksi, ettei Ultivista/Buildia allekirjoittanut Huhtiniemestä kauppakirjaa jatkettuun määräaikaan 31.12.2016 mennessä. Juha Willbergin mukaan sakot ja korvaukset jäisivät kaupungilta saamatta, koska Buildia/Ultivista ei ole allekirjoittanut vuonna 2008 allekirjoitetun yhteistoimintasopimuksen jälkeen täytäntöönpanosopimusta, jonka valtuusto hyväksyi tammikuussa 2012. Willberg kertoo pyytäneensä allekirjoitusta pariin kertaan. Tämä on yllättänyt päättäjätkin, koska asiakirjoissa allekirjoitusten puuttumista ei ole tuotu esiin ja on mainittu, että Buildia on hyväksynyt täytäntöönpanosopimuksen. Willbergin mukaan ainoa voimassa oleva sopimus on valtuuston elokuussa 2008 myrskyisissä tunnelmissa hyväksymä Huhtiniemen kylpylähotellia koskeva yhteistoimintasopimus ja kiinteistökaupan esisopimus. Sopimus on todettu osin epäedulliseksi kaupungille. Lomalta juuri palannut kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ei halunnut ottaa kantaa asiaan muuten kuin toteamalla, että on syytä selvittää, miten sopimus on syntynyt ja mitä on neuvoteltu. Ulkopuolinen voi selvittää esimerkiksi allekirjoitusten puuttumisen merkitystä. Conte Invest jo ehti pyytää tammikuun alussa 100 000 euron käynnistysmaksun palautusta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/10/Huhtiniemi-sopimuksesta%20ulkopuolinen%20selvitys%2C%20%E2%80%9Dett%C3%A4%20onko%20t%C3%A4ss%C3%A4%20kustu%20silm%C3%A4%C3%A4n%20vai%20mit%C3%A4%20t%C3%A4ss%C3%A4%20on%20tapahtunut%E2%80%9D/2017121755512/4