Etelä-Saimaa: Hanna Koikkalainen kuvasi rajaa molemmin puolin Imatralta lähtöisin olevalta valokuvaaja Hanna Koikkalaiselta ilmestyy kuvakirja nimeltä Raja 25. tammikuuta. Teoksen kuvat on otettu vuosina 2008—2010, jolloin hän teki lopputyötään Aalto-yliopiston taideteolliseen korkeakouluun. Suurin osa kuvista on otettu Etelä-Karjalassa tai Venäjällä lähellä rajaa. Yhden kuvausreissun Koikkalainen teki kirjan tiimoilta Vienan Karjalaan. Koikkalainen on lähtöisin Imatralta ja asuu nykyään Joutseno—Helsinki-akselilla. Hän on työskennellyt valokuvaajana myös Etelä-Saimaassa. Raja-kirja julkistetaan Suomen valokuvataiteen museolla pidettävässä Kahden tunnin kirjamessut -tapahtumassa 25. tammikuuta. Tapahtuman järjestää Musta taide ja Suomen valokuvataiteen museo. Tilaisuudessa esitellään kolme taiteilijaa ja heidän tuoretta valokuvakirjaansa. Hanna Koikkalaisen ja Rajan lisäksi paikalla ovat Ritva Kovalainen teoksensa Kiero ja villiintynyt kanssa sekä Taneli Eskola ja Maiseman vartijat. Raja-kirja tulee myyntiin ainakin Iloisen pässin maalaispuotiin Parikkalaan ja Vuoksenniskan Info-kirjakauppaan. Lue koko uutinen:

